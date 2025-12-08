Amanda Lear senza filtri: “Non ho più soldi, solo casa e gatti”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’icona dello spettacolo internazionale Amanda Lear ha fatto il suo ritorno in televisione dopo anni di assenza, confessandosi a Mara Venier con una sincerità disarmante. “Se domani finisce tutto, va bene così: ho avuto ciò che desideravo”, ha dichiarato la cantante e attrice che oggi vive in Francia dedicandosi alla pittura.

Ma è stato parlando della sua situazione economica che l’artista ha sorpreso tutti. “Non ho più nulla: solo una casa e i gatti”, ha ammesso Amanda, definendosi una “spendacciona” che ha sempre preferito godersi la vita. “Spendo tutto in shopping“, ha confessato, spiegando di non avere risparmi da lasciare in eredità.

La filosofia di vita di un’icona

Durante l’intervista, Amanda ha anche lanciato una frecciata a Fabio Fazio, criticando il trattamento riservato a Ornella Vanoni nel suo programma. Secondo la Lear, la trasmissione “non le dava dignità”, una dichiarazione che ha spiazzato la stessa conduttrice. Nonostante la mancanza di un patrimonio, Amanda Lear non ha rimpianti: la sua carriera straordinaria, che l’ha vista collaborare con grandi artisti e calcare i palcoscenici più prestigiosi del mondo, rappresenta un esempio di libertà artistica. Oggi continua a dipingere nella sua casa francese, cercando modelli disposti a posare per le sue opere d’arte.