Altrimenti ci arrabbiamo: arriva l’omaggio a Bud Spencer e Terence Hill

Edoardo Pesce e Alessandro Roia

Il film cult anni ’80 per eccellenza, stiamo parlando della pellicola Altrimenti ci arrabbiamo. Tra pochi giorni tornerà al cinema con un remake tutto italiano.

L’omaggio al cult del 1974 con Bud Spencer e Terence Hill arriva al cinema, precisamente il 23 marzo.

Il film originale è stato il maggior successo ed incasso di quell’anno con circa sei miliardi.

Quest’anno l’omaggio diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia ricerca un’azione nostalgia. Seguendo la trama ufficiale possiamo scoprire che:

“Due fratelli, Carezza e Sorriso (Edoardo Pesce e Alessandro Roia) che nonostante la stretta parentela, sono molto diversi tra loro, cosa che sia durante l’infazia che tutt’oggi li ha sempre portati allo scontro. I due, però, dovranno accantonare i loro screzi, quando la Dune Buggy, un’auto da spiaggia di proprietà del padre, viene portata via da Torsillo (Christian De Sica), infido speculatore edilizio, e dal figlio Raniero.

Per recuperare l’automobile, i due decidono di allearsi con un gruppo di circensi con a capo Miriam (Alessandra Mastronardi), tanto affascinante quanto temibile. I fratelli e il circo, infatti, hanno come nemico comune Torsillo, che con i suoi malaffari intralcia anche il business dei circensi.

Tra un mangiata di salsicce, una bevuta di birra e le scazzottate, accompagnante immancabilmente da goffi inseguimenti, Carezza e Sorriso riusciranno a riavere indietro la macchina dell’adorato padre?”.

Non mancheranno all’interno del film i riferimenti e gli omaggi al film originale.

Ecco il trailer completo di Altrimenti ci arrabbiamo: