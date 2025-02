All’antico Vinaio sbarca in Puglia, il Re dei panini apre a Bari

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

All’antico Vinaio sbarca in Puglia, il Re dei panini “Bada come la fuma” apre a Bari. Dalla piccola bottega di Firenze, una grande espansione per la catena di negozi “fasta food” di panini toscani è giunta in pochi anni ad aprire decine di punti vendita. In queste ore Tommaso Mazzanti ha annunciato l’apertura di un nuovo punto vendita a Bari. Dopo l’arrivo a Bari di tutti i colossi della pizza made in Napoli sbarca in città anche All’Antico Vinaio.