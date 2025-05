Alice Campello, foto rubate mentre era sulla sedia a rotelle

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alice Campello, influencer e moglie del calciatore Alvaro Morata, ha condiviso sui social la sua esperienza durante un recente intervento chirurgico a New York. Pur sottolineando che si è trattato di un’operazione non grave, Campello ha spiegato di aver avuto difficoltà a camminare e di aver deciso di farsi portare a spasso con una sedia a rotelle per prendere aria. La donna si è detta sconcertata e profondamente infastidita dal comportamento di alcune persone che, riconoscendola, hanno scattato foto di nascosto mentre era in carrozzina e le hanno inviate ai giornalisti.

Il messaggio su Instagram di Alice Campello

In un messaggio su Instagram, Campello ha espresso il suo disappunto, sottolineando come questa mancanza di rispetto possa causare problemi seri, qualora si trattasse di una condizione più grave. “Mi sembra tremendo che qualcuno, senza sapere cosa avessi, abbia scattato foto o video e li abbia mandati ai giornalisti, rischiando di diffondere informazioni personali e delicate” ha scritto. La influencer ha anche rassicurato i suoi follower, ricordando che il problema non è grave e che si sta riprendendo, ma ha voluto sottolineare l’importanza di rispettare la privacy delle persone in momenti delicati.

Lo sfogo di Campello mette in evidenza quanto sia fondamentale mantenere rispetto e sensibilità verso chi attraversa situazioni di vulnerabilità, specialmente in un’epoca in cui le immagini possono essere condivise e diffuse rapidamente. La vicenda ha suscitato anche una riflessione sulla necessità di rispettare la privacy altrui, soprattutto in momenti di fragilità.