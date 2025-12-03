Alfonso Signorini parla dell’assenza dalla tv e l’amore con Paolo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alfonso Signorini, storico conduttore del Grande Fratello, si è raccontato in un’intima intervista rilasciata al settimanale Chi, rivelando lati inediti della sua vita privata e professionale. “Mi manca fare tv. L’amore con il mio compagno Paolo l’ho costruito giorno dopo giorno”, ha dichiarato Signorini, parlando con emozione del suo rapporto con Paolo Galimberti, imprenditore di successo con cui condivide la vita da anni.

Il coming out a 30 anni

Il conduttore ha anche ripercorso il suo coming out, avvenuto quando aveva già 30 anni: “Feci tardi coming out, avevo 30 anni. Il matrimonio? Ci sto pensando”, ha ammesso, lasciando intendere che potrebbe esserci presto una proposta ufficiale. Signorini ha spiegato come l’amore vero si costruisca con pazienza, impegno e complicità quotidiana, superando le difficoltà insieme.

Nostalgia della televisione

Sul fronte professionale, il conduttore ha espresso nostalgia per il piccolo schermo e per il rapporto diretto con il pubblico, elemento che ha sempre caratterizzato la sua carriera televisiva. L’intervista completa sarà disponibile sul prossimo numero di Chi, dove Signorini si racconta senza filtri tra passato, presente e progetti futuri, confermando la sua autenticità e il desiderio di continuare a emozionare il pubblico italiano, proprio come fa nel suo Grande Fratello.