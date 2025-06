Alfonso D’Apice vicino a Federica Petagna? “Ci siamo risentiti” e Chiara Cainelli?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alfonso D’Apice è stato tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, vinta da Jessica Morlacchi. Nel corso del reality show, il napoletano è stato messo nuovamente faccia a faccia con Federica Petagna, con la quale aveva avuto una storia d’amore finita dopo la partecipazione a Temptation Island. Proprio il giovane ha rilasciato un’intervista radiofonica a Non succederà più dov’è tornato a parlare della sua ex fidanzata, rivelandone un retroscena. Alfonso D’Apice ha smentito un possibile riavvicinamento con Federica Petagna dichiarando: “Non è vero. Non so neanche se sia ancora fidanzata con Stefano, non la seguo” per poi aggiungere “Ci siamo sentiti solo per una questione legata a una bolletta del telefono. Ero già fidanzato con Chiara e comunque non l’avrei mai contattata”.

Alfonso D’Apice svela come procede la storia con Chiara Cainelli

Intervistato da Non Succederà più, Alfonso D’Apice ha parlato anche della sua attuale fidanzata Chiara Cainelli, conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello. Il napoletano ha dichiarato ai microfoni della trasmissione radiofonica condotta da Giada De Miceli: “Federica ha ingigantito la mia gelosia e il mio stile di vita. Tante persone, vedendomi ora con Chiara, non si spiegano come sia possibile che io sia stato descritto come una persona così gelosa. Lei è una delle persone più libere che io abbia mai conosciuto, e stiamo benissimo“. L’ex concorrente del Grande Fratello appare concentrato sulla storia d’amore con la bionda trentina, che sembra stia procedendo a gonfie vele.