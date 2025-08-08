Alessandra Amoroso riceve la proposta di matrimonio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alessandra Amoroso si prepara a convolare a nozze: la cantante salentina, attualmente in dolce attesa, ha ricevuto una proposta di matrimonio dal suo compagno Valerio Pastore durante un concerto in Puglia. L’evento si è svolto all’Oversound Music Festival, a Cave Del Duca, Lecce, il 7 agosto. Valerio, tecnico del suono e da tempo al fianco della cantante, le ha consegnato un mazzo di fiori e, dopo averle sussurrato parole d’amore, si è inginocchiato chiedendole: “Mi vuoi sposare?”.

La risposta di Alessandra Amoroso

Emozionata, Alessandra ha risposto sì, in lacrime, tra baci e sorrisi, in un momento che ha reso ancora più speciale la sua vita, prossima alla nascita della figlia Penelope Maria. Riservato e discreto, Valerio Pastore è il suo compagno dal 2021 e lavora spesso con lei. La cantante ha dichiarato di aver trovato in lui un modo nuovo di amare. Dopo una storia intensa con il produttore Stefano Settepani, Alessandra vive ora un periodo di felicità e speranza, pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua vita sentimentale e familiare.