“Alessandra Amoroso ha partorito” l’indiscrezione social

Secondo un’indiscrezione diffusa via social dall’esperta di gossip Deianira Marzano, Alessandra Amoroso sarebbe diventata mamma. Il condizionale è d’obbligo, dato che la notizia non è ancora stata confermata direttamente dalla cantante, che finora ha mantenuto il silenzio sui suoi profili.

Dove sarebbe avvenuto il parto di Alessandra Amoroso?

Il presunto lieto evento sarebbe avvenuto ieri sera a Roma, dando il benvenuto alla prima figlia della cantante e del suo compagno Valerio Pastore. La bambina si chiamerebbe Penelope Maria, affettuosamente soprannominata “Penny”.

Alessandra e Valerio, tecnico del suono con cui la cantante si è fidanzata nel 2021, avevano annunciato la gravidanza lo scorso marzo, attraverso un post su Instagram in cui lei definiva la piccola “un dono meraviglioso”. La coppia, che di recente ha anche ricevuto una proposta di matrimonio, aveva già mostrato grande felicità per l’arrivo della loro bambina. Ora, i fan attendono con ansia l’annuncio ufficiale per celebrare la nascita della piccola Penelope Maria.