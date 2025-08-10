[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alessandra Amoroso si sposa: la proposta di matrimonio di Valerio Pastore dopo il concerto a Lecce. La cantante, tra lacrime e applausi ha detto “si”.

Alessandra Amoroso ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Valerio Pastore dopo il concerto del Fino a qui Summer Tour 2025, che si è tenuto alle Cave del Duca, nella sua Lecce, il 7 agosto. Questa si conferma essere la sua estate da sogno. Dopo aver portato a termine l’intero tour estivo con il suo pancione, in attesa della piccola Penelope che arriverà il prossimo autunno, è arrivata anche la proposta di nozze. Al termine del concerto il compagno della cantante le si è avvicinato con un mazzo di fiori e, inginocchiandosi, le ha chiesto di sposarlo. Tra lacrime di gioia e applausi dei fan, che dalla vittoria ad Amici nel 2009 non l’hanno più mollata, la cantante salentina ha detto “sì”.