Aldo Cazzullo racconterà i luoghi di San Pio

A luglio il noto giornalista sarà a San Giovanni Rotondo per registrare una puntata della famosa trasmissione “Una giornata particolare” interamente dedicata ai luoghi di San Pio.

Coinvolto nel progetto televisivo il Comune di San Giovanni Rotondo grazie al ritrovato rapporto con Apulia Film Commission, e grazie alla preziosa collaborazione con i Frati cappuccini e con l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, che hanno accolto favorevolmente la proposta dell’assessorato alla cultura e turismo e dell’amministrazione comunale.

«Si tratta di una occasione di promozione territoriale importantissima- il commento dell’assessore al turismo e cultura Gennaro Tedesco – siamo felici di questa collaborazione con La7, il giornalista racconterà la chiesa di San Pio, Santa Maria delle Grazie, la chiesa progettata da Renzo Piano e l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. La trasmissione andrà in onda nella settima stagione del fortunato programma, tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026. Ci siamo messi subito a disposizione della produzione, ringrazio anche i frati e l’ospedale per il prezioso supporto per la realizzazione del programma televisivo»