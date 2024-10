Al via la quarta edizione di FèXtra a Mattinata: venerdì inaugurazione e Gianluca Guidi canta Sinatra, sabato i DaBrozz dj set e le attività esperienziali

Una food experience tra natura e cultura. FèXtra, la Festa dell’Extravergine d’Oliva, è pronta a tornare per la sua quarta edizione, che si terrà dall’11 al 20 ottobre 2024 a Mattinata, nel cuore del Gargano. Il primo fine settimana di FèXtra 2024, dall’11 al 13 ottobre, inaugurerà questa intensa edizione con una serie di eventi che uniranno degustazioni, cultura, conferenze e spettacoli musicali. La manifestazione prenderà il via ufficialmente venerdì 11 ottobre, alle ore 18, presso l’Agriturismo Giorgio, con la cerimonia di inaugurazione e la presentazione della quarta edizione.

L’evento si aprirà ufficialmente con l’incontro “Oleoturismo, la Carta di Mattinata patrimonio della Puglia”, con il manifesto sull’oleoturismo lanciato nel 2023 da Mattinata e che grazie alla collaborazione di ANCI Puglia e dell’Associazione Nazionale “Città dell’Olio” diventerà patrimonio della Puglia. A questo importante incontro parteciperanno anche rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, tra cui il Sindaco di Mattinata Michele Bisceglia, il Vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese e l’Assessore all’Agricoltura della Regione Donato Pentassuglia.

Dopo i saluti istituzionali, la serata continuerà con la presentazione di “Radici di ulivo”, racconto dello scrittore Raffaele Niro, nell’ambito del progetto “Monumenti in cerca di attore” dell’Agenzia SCOPRO, un progetto che utilizza la narrativa per valorizzare il territorio, intrecciando storie, tradizioni e luoghi caratteristici con l’obiettivo di promuovere le eccellenze locali, raccontando non solo la bellezza del paesaggio, ma anche l’anima storica e culturale che rende unico il territorio, creando un potente strumento di marketing emozionale.

Successivamente, la creatività prenderà il centro della scena con la preparazione di drink innovativi a base di olio d’oliva, curati dai barman Antonio di Mauro de “I Barboni di lusso” di Mattinata, Pasquale Giordano di “Drengot’s beer food & lounge bar” di Monte Sant’Angelo e Damiano Fiore di Coda lunghe club Pasteus di San Giovanni Rotondo. A seguire una degustazione tra i sapori del territorio attraverso una selezione di prodotti locali realizzata dall’Istituto Alberghiero “Lecce” di Manfredonia.

A chiudere la serata, alle ore 20.30, sarà lo spettacolo musicale “Sinatra, the Man and his Music”, un omaggio a Frank Sinatra eseguito dal cantante Gianluca Guidi e accompagnato da un trio jazz. Questo appuntamento si terrà nel suggestivo Giardino del Monsignore, e trasporterà il pubblico in un viaggio tra i grandi successi della leggenda della musica mondiale, offrendo una serata emozionante sotto le stelle del Gargano (info, costi e prenotazioni: 3317692623).

Il secondo giorno, sabato 12 ottobre, inizierà con un’esperienza immersiva tra gli ulivi. Alle ore 10 i visitatori potranno prendere parte a una visita guidata presso il Frantoio Giorgio, che li condurrà attraverso il processo di produzione dell’olio extravergine d’oliva, dalla raccolta delle olive fino all’imbottigliamento, per concludere con una degustazione dei prodotti. Un’occasione unica per esplorare la tradizione olearia pugliese e vivere un’esperienza a contatto diretto con la natura e il territorio (per Info e prenotazioni: +39 334 5291111 | turismo@comune.mattinata.fg.it). Alle ore 11, sempre presso l’Agriturismo Giorgio, si terrà l’Assemblea Regionale dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio. Questo incontro vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti di città pugliesi e altre realtà nazionali, ed offrirà un importante momento di confronto sulle nuove sfide e opportunità legate all’oleoturismo e alla promozione dell’olio extravergine d’oliva. La giornata si concluderà con un evento energico e coinvolgente: il DJ Set dei Da Brozz alle ore 22 in Piazza della Comunità. I fratelli Emanuele e Christian Cattaneo porteranno la loro musica elettronica e i mashup al pubblico del Gargano, in una serata di festa e divertimento che saprà accendere l’atmosfera.

La domenica, 13 ottobre, sarà dedicata alla scoperta del patrimonio storico e naturale del Gargano. Alle ore 9.30 partirà una visita guidata all’Abbazia di Monte Sacro, un itinerario suggestivo che condurrà i partecipanti attraverso un sentiero nella lecceta fino alle rovine di una delle più importanti abbazie medievali della Puglia (per Info e prenotazioni: +39 334 5291111 | turismo@comune.mattinata.fg.it). Per chi preferisce un’esperienza legata all’olio, alle ore 10.30 sarà possibile partecipare a una visita al Frantoio Ipogeo presso l’azienda agricola Michele De Filippo. Qui i visitatori esploreranno la storia millenaria della produzione olearia, immergendosi nelle atmosfere di un frantoio sotterraneo tipico della zona (per Info e prenotazioni: +39 334 5291111 | turismo@comune.mattinata.fg.it).

Il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli, con l’iniziativa FèXtra Kids, alle ore 17 in Piazza Aldo Moro. Questo appuntamento offrirà letture animate per bambini dai 3 ai 6 anni, a cura dei volontari del progetto Nati per Leggere, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla lettura e alla cultura in un contesto di gioco e scoperta.

Dopo il primo weekend ricco di esperienze uniche, FèXtra 2024 proseguirà con una serie di appuntamenti altrettanto imperdibili nella settimana successiva. Tra gli eventi di spicco segnaliamo il FèXtra School, un programma didattico che coinvolgerà gli studenti delle scuole locali in laboratori creativi all’interno dei frantoi. Sabato 19 ottobre, il concerto di Fabio Concato al Belvedere Monte Saraceno offrirà una serata di grande musica in una location mozzafiato, mentre le degustazioni immersive e le visite guidate nei frantoi e nei siti archeologici continueranno a stupire i partecipanti con la bellezza del territorio. Un programma di formazione dedicato all’olio extravergine d’oliva coinvolgerà inoltre ristoratori e sommelier, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle eccellenze locali.

FèXtra 2024 è molto più di una celebrazione dell’olio d’oliva, è un viaggio tra cultura, territorio e tradizione che invita la comunità di Mattinata e tutti i visitatori a riscoprire le radici profonde della loro terra, guardando al futuro con rinnovata consapevolezza.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma completo, visita il sito www.fextramattinata.it.