Al via la Festa Patronale di Mattinata

L’Amministrazione comunale è felice di comunicare a tutti il programma ufficiale dei Festeggiamenti in onore della nostra Patrona e Protettrice Santa Maria della Luce.

Una serie di eventi che ci terranno compagnia da sabato 10 a domenica 18 settembre.

Questo periodo della Festa Patronale è, può e deve essere, sempre più inteso come un ulteriore attrattore turistico per il nostro paese che, in questi giorni, ospita ancora tanti turisti, in particolar modo stranieri.

Ecco allora il sostegno forte e convinto dell’Amministrazione comunale a questa serie di eventi sia in termini temporali che di contenuti, così come indicato nel Piano Strategico del Turismo Condiviso, per il segmento Culture & Events, redatto a più mani nel marzo scorso, con la regia della stessa Amministrazione e da operatori turistici ed economici locali con opinion leader e professionisti del Turismo del panorama nazionale ed internazionale .

Il primo appuntamento è previsto per sabato 10/09, ore 21:00 su Belvedere Monte Saraceno (villa Comunale), con la seconda edizione de LA NOTTE DELLA LUCE durante la quale l’Orchestra di Fiati “Insieme per gli altri” si esibirà in un repertorio a dir poco emozionante.

Tra gli altri eventi che vanno ad arricchire il calendario degli eventi, ricordiamo tra gli altri:

Gargano Musica – Concerto all’alba – Carmine Padula (autore delle colonne sonore delle fiction RAI “La Sposa”, “Ognuno è perfetto” e “Chiara Lubich – L’amore vince tutto”) e l’ensemble Suoni del Sud [14/09 ore 06:00 sagrato della Chiesa Santa Maria della Luce prima dello sparo dei 21 tradizionali colpi di cannone inaugurali];

lo spettacolo del duo comico ARTETECA, mattatori della nota trasmissione RAI “Made in Sud” [16/09 ore 21.30 Villa Comunale];

la presentazione del libro “Grazie a Dio non sono perfetto” [17/09 ore 20:00 sagrato della Chiesa Santa Maria della Luce]

la Festa dei Nuovi Nati [18/09 ore 20:00 sagrato della Chiesa Santa Maria della Luce].

Che la LUCE della nostra protettrice illumini il nostro cammino personale e di comunità.

Buona Festa Patronale, Mattinata!