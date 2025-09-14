Al via il percorso partecipativo per l’Ecomuseo del Mare e delle zone umide di Manfredonia
Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia (proff Roberto Goffredo, Danilo
Leone, Maria Turchiano), in collaborazione con l’Associazione Centro Studi Naturalistici –
ONLUS, annuncia l’avvio del percorso partecipativo finalizzato all’istituzione dell’Ecomuseo del
Mare e delle aree umide di Manfredonia, nell’ambito del Progetto M.AR.E.A. – Mediterraneo,
Archeologia, Etnografia, Ambiente.
L’Ecomuseo è un “patto” tra comunità, istituzioni e territorio per conservare, raccontare e
valorizzare in modo partecipato il patrimonio storico, naturale e culturale legato al mare del golfo
di Manfredonia. Attraverso incontri, laboratori e workshop, cittadini, associazioni e imprese
possono contribuire a costruire la visione, la missione e le attività del futuro Ecomuseo.
«L’avvio del percorso partecipativo per l’Ecomuseo del Mare e delle aree umide di Manfredonia –
sottolineano i proff. Goffredo, Leone e Turchiano – è per noi un momento importante: significa
mettere in dialogo la ricerca scientifica con le competenze, le memorie e le aspettative della
comunità locale. L’ecomuseo è un patto di collaborazione tra cittadini, istituzioni e territorio.
Come docenti e ricercatori, crediamo che fare ricerca significhi soprattutto restituire conoscenza,
contribuire a creare coscienza di luogo e costruire strumenti condivisi per valorizzare il patrimonio
naturale e culturale, contribuendo così a rafforzare il legame tra la storia dei luoghi e il loro futuro».
Un progetto strategico per il territorio
Il Progetto M.AR.E.A., finanziato dall’Unione Europea (PNRR “CHANGES” – Spoke 1, Università di
Bari), propone il mare e l’acqua come patrimonio comune e filo narrativo capace di unire
archeologia, paesaggio, ambiente e cultura.
Il percorso verso l’Ecomuseo intende costruire la rete territoriale di attori pubblici, privati e della
società civile – dai custodi istituzionali ai gestori delle risorse, dagli animatori del territorio agli
esperti – per definire una visione condivisa e una governance partecipata.
I laboratori saranno curati dall’Arch. Fedele Congedo, esperto e designer di processi di
partecipazione pubblica, con l’obiettivo di trasformare il patrimonio di conoscenze e relazioni
del territorio in una rete stabile di collaborazione. La lavagna digitale dei laboratori è pubblica,
accessibile al link: https://tinyurl.com/lavagnadimarea
Il programma degli incontri
I laboratori si svolgeranno a Manfredonia, dalle 17.00 alle 20.00.
Il primo workshop di co-progettazione, che avvierà la definizione collettiva della visione, della
missione e delle priorità strategiche dell’Ecomuseo, si terrà giovedì 18 settembre 2025,
nella Sala Auditorium Vailati, presso Seminario Diocesano, ingresso via Arcivescovado, 3.
Con la seconda tappa di venerdì 3 ottobre, verranno avviati tre tavoli tematici permanenti,
supportati da testimoni rilevanti, per generare progetti concreti e sinergie operative:
- Ricerca, patrimonio culturale e paesaggio
- Ambiente, risorse idriche e sviluppo sostenibile
- Fruizione, didattica e comunicazione
Giovedì 9 ottobre, il terzo workshop: Verso un modello di governance, per la definizione della
struttura di governance dell’Ecomuseo del Mare.
Per partecipare
Gli incontri sono aperti a cittadini, associazioni, operatori culturali, istituzioni e imprese
Iscrizioni: https://lc.cx/PCTX2F
Informazioni e contatti: info@centrostudinatura.it