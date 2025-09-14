[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al via il percorso partecipativo per l’Ecomuseo del Mare e delle zone umide di Manfredonia



Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia (proff Roberto Goffredo, Danilo

Leone, Maria Turchiano), in collaborazione con l’Associazione Centro Studi Naturalistici –

ONLUS, annuncia l’avvio del percorso partecipativo finalizzato all’istituzione dell’Ecomuseo del

Mare e delle aree umide di Manfredonia, nell’ambito del Progetto M.AR.E.A. – Mediterraneo,

Archeologia, Etnografia, Ambiente.



L’Ecomuseo è un “patto” tra comunità, istituzioni e territorio per conservare, raccontare e

valorizzare in modo partecipato il patrimonio storico, naturale e culturale legato al mare del golfo

di Manfredonia. Attraverso incontri, laboratori e workshop, cittadini, associazioni e imprese

possono contribuire a costruire la visione, la missione e le attività del futuro Ecomuseo.

«L’avvio del percorso partecipativo per l’Ecomuseo del Mare e delle aree umide di Manfredonia –

sottolineano i proff. Goffredo, Leone e Turchiano – è per noi un momento importante: significa

mettere in dialogo la ricerca scientifica con le competenze, le memorie e le aspettative della

comunità locale. L’ecomuseo è un patto di collaborazione tra cittadini, istituzioni e territorio.

Come docenti e ricercatori, crediamo che fare ricerca significhi soprattutto restituire conoscenza,

contribuire a creare coscienza di luogo e costruire strumenti condivisi per valorizzare il patrimonio

naturale e culturale, contribuendo così a rafforzare il legame tra la storia dei luoghi e il loro futuro».

Un progetto strategico per il territorio



Il Progetto M.AR.E.A., finanziato dall’Unione Europea (PNRR “CHANGES” – Spoke 1, Università di

Bari), propone il mare e l’acqua come patrimonio comune e filo narrativo capace di unire

archeologia, paesaggio, ambiente e cultura.

Il percorso verso l’Ecomuseo intende costruire la rete territoriale di attori pubblici, privati e della

società civile – dai custodi istituzionali ai gestori delle risorse, dagli animatori del territorio agli

esperti – per definire una visione condivisa e una governance partecipata.

I laboratori saranno curati dall’Arch. Fedele Congedo, esperto e designer di processi di

partecipazione pubblica, con l’obiettivo di trasformare il patrimonio di conoscenze e relazioni

del territorio in una rete stabile di collaborazione. La lavagna digitale dei laboratori è pubblica,

accessibile al link: https://tinyurl.com/lavagnadimarea

Il programma degli incontri

I laboratori si svolgeranno a Manfredonia, dalle 17.00 alle 20.00.

Il primo workshop di co-progettazione, che avvierà la definizione collettiva della visione, della

missione e delle priorità strategiche dell’Ecomuseo, si terrà giovedì 18 settembre 2025,

nella Sala Auditorium Vailati, presso Seminario Diocesano, ingresso via Arcivescovado, 3.

Con la seconda tappa di venerdì 3 ottobre, verranno avviati tre tavoli tematici permanenti,

supportati da testimoni rilevanti, per generare progetti concreti e sinergie operative:

Ricerca, patrimonio culturale e paesaggio

Ambiente, risorse idriche e sviluppo sostenibile

Fruizione, didattica e comunicazione

Giovedì 9 ottobre, il terzo workshop: Verso un modello di governance, per la definizione della

struttura di governance dell’Ecomuseo del Mare.

Per partecipare

Gli incontri sono aperti a cittadini, associazioni, operatori culturali, istituzioni e imprese

Iscrizioni: https://lc.cx/PCTX2F

Informazioni e contatti: info@centrostudinatura.it