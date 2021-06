Al “Coworking Smart Lab di Manfredonia” il primo incontro-censimento degli imprenditori e professionisti del digital del Gargano e della Capitanata

In direzione ostinata e contraria. Nelle stesse ore in cui la Corte dei Conti lanciava l’allarme sul raddoppio dei numeri relativi alla fuga di cervelli dall’Italia (in otto anni +41,8% per la mancanza di condizioni ed opportunità professionali), a Manfredonia, presso il Coworking Smart Lab si riunivano, per la prima volta, giovani imprenditori e professionisti del digital del Gargano e Capitanata su iniziativa di Toni Augello e Domenico Sergio Antonacci (Coworking ArteFacendo) e Matteo Gentile (Founder di SmartLab).



Un censimento che ha fatto emergere un universo vasto e variegato di realtà che necessitano di interconnettersi tra di loro per garantire al territorio l’opportunità di crescere attraverso l’offerta di servizi di elevata qualità e la capacità di proporre progettualità capaci di intercettare i numerosi fondi dei bandi regionali, ministeriali ed europei. Tra gli intervenuti anche quelli di due testimonial d’eccezione come Massimo Ciuffreda, ​(Founder e Ceo di wiMAN) e Novella Rosania (globetrotter marketing manager) , ma anche tanti interessanti talenti del marketing e della comunicazione che, dopo la formazione professionale in giro per il mondo, sono tornati a casa per invertire il trend negativo dello sviluppo locale.



All’insegna dell’innovazione, della formazione e della crescita della mentalità imprenditoriale, il gruppo di lavoro ha avviato un percorso con una serie di importanti step progettuali, con un appello al territorio: “Non rivolgetevi sempre ad altre realtà fuorisede per il supporto al vostro business, ma contate su di noi competenti risorse locali per crescere, lo faremo, insieme”.