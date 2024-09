Aggressione personale sanitario, Barone: “Indispensabili lavorare su campagne di sensibilizzazione”

Aggressioni al personale sanitario. Barone (M5S) oggi alla manifestazione a Foggia.

“Oggi ho preso parte alla manifestazione organizzata a Foggia davanti al ‘Riuniti’ per dire basta alle aggressioni ai medici e a tutto il personale sanitario. Un fenomeno purtroppo in costante aumento e per contrastarlo serve la massima collaborazione a tutti i livelli istituzionali”. Lo dichiara la consigliera del M5S Rosa Barone.

“Ho incontrato il presidente dell’ordine dei medici di Foggia la scorsa settimana – continua Barone – perché ritengo necessario capire come poter intervenire concretamente anche attraverso iniziative regionali, per quanto di nostra competenza. È indispensabile lavorare anche a campagne di sensibilizzazione per prevenire simili episodi, iniziando dalle giovani generazioni. Medici, infermieri e operatori sanitari sono ogni giorno in prima linea tra mille difficoltà ed è nostro dovere ringraziarli per quello che fanno e garantire che possano lavorare in sicurezza”