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Afrojack in consolle sulla spiaggia di Vieste

Bilancio ad alto volume per il Libro Possibile. La XXV edizione del festival di cultura di piazza made in Puglia si chiude con un sensibile aumento di affluenza nelle piazze e oltre il doppio degli ascolti televisivi e della partecipazione social rispetto alla scorsa edizione.



Più di 40 mila presenze nelle piazze, quasi 5 milioni di visualizzazioni sui social (Instagram e Facebook) e superati i 2 milioni di contatti TV sui canali degli storici media partner Sky TG24 e Telenorba: la XXV edizione si chiude con numeri in netta crescita e con un successo da celebrare assieme al pubblico.

Giovedì 3 settembre, dalle ore 18.00, il volume resta alto: il Libro Possibile regala una grande festa finale in musica a ingresso gratuito. Sulla spiaggia di Vieste arriva Afrojack, star mondiale della club culture, protagonista di un main set ad alta intensità.

DJ e producer olandese, vincitore di un Grammy Award e numero 8 della classifica mondiale DJ Mag 2025, Afrojack porterà sul mare di Vieste l’energia dei grandi eventi internazionali da migliaia di spettatori. Da Tomorrowland a Ultra Music Festival, dai più importanti club ai grandi palchi internazionali, Afrojack è da oltre quindici anni uno dei protagonisti assoluti della club culture mondiale. Ha contribuito a portare la musica elettronica dal dancefloor alle classifiche globali. Dall’esordio multiplatino con Take Over Control alle collaborazioni con David Guetta, Beyoncé, Pitbull, Ne-Yo, Sia e will.i.am, ha firmato brani e produzioni capaci di attraversare dance, electro house e pop e di raggiungere pubblici e generazioni differenti.

Fondatore dell’etichetta Wall Recordings, Afrojack ha costruito una carriera internazionale fondata su energia, ricerca sonora e una capacità immediata di entrare in connessione con un vastissimo pubblico. La sua presenza a Vieste trasforma la festa conclusiva del Libro Possibile in un evento di richiamo internazionale, aperto gratuitamente alla città, ai visitatori e a tutti coloro che vorranno condividere il traguardo del primo quarto di secolo del festival.

Ad aprire e chiudere la serata ci sarà una line-up tutta da ballare con Kromo, Giovanni Laprocina, Noemi Martich, Navi Berg e Umberto Piano, DJ protagonisti delle notti d’estate in Puglia.

Radio Norba, radio ufficiale dell’evento, accompagnerà il pubblico nel countdown verso la grande festa e ne seguirà lo svolgimento. Dalle ore 20 alle 21 curerà uno speciale DJ set con Marco Guacci, per accendere la dancefloor vista mare e scaldare il pubblico al main set di Afrojack.

#iLP26 Closing Party con Afrojack è una produzione del Libro Possibile – Associazione Culturale Artes, resa possibile grazie al contributo e alla collaborazione del Comune di Vieste, che ha voluto offrire alla città e al pubblico del Libro Possibile un nuovo momento gratuito di musica, incontro e partecipazione collettiva, aprendosi ai linguaggi della club culture e delle nuove generazioni.

Un impegno che rinnova e rafforza il sodalizio tra il festival e la città garganica, iniziato nel 2021, quando il Libro Possibile ha esteso per la prima volta la propria programmazione a Vieste. Da allora, grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale e della Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Nobiletti, la tappa viestana è cresciuta di anno in anno per numero di giornate, ospiti, pubblico e risonanza nazionale, diventando uno dei cuori della manifestazione. Dal 2025 il sostegno del Comune di Vieste si è esteso anche alla tappa londinese e nel 2026 si è ulteriormente rafforzato. Vieste ha così legato il proprio nome a nuovi circuiti culturali e turistici, promuovendo le sue bellezze paesaggistiche insieme a un calendario di attività culturali capace di attraversare l’intero anno e di rivolgersi a un pubblico sempre più attento e internazionale.

L’evento del 3 settembre è realizzato in collaborazione con Red Bull Italia, 4TheVbz, Fresh Apulian Bar, Riciclo UMM e Vibes Gargano. Un’ultima, potentissima pagina per celebrare insieme al pubblico venticinque anni di libri, incontri, idee e cultura vissuta nelle piazze.

Le nove serate pugliesi di luglio — quattro a Polignano a Mare, dall’8 all’11, e cinque a Vieste, dal 21 al 25 — hanno richiamato complessivamente oltre 40 mila presenze.

Circa 300 gli ospiti nazionali e internazionali, tra scrittori, giornalisti, scienziati, magistrati, artisti, imprenditori, esponenti delle istituzioni e protagonisti del dibattito pubblico, si sono alternati sui palchi della XXV edizione.

A Polignano a Mare il festival ha abitato contemporaneamente sette piazze della città: piazza Aldo Moro (che da sola conta 1200 posti a sedere), Lungomare Domenico Modugno-Largo Gelso, piazza dell’Orologio, il Libro Possibile Caffè, Terrazza Santa Candida, la Biblioteca di Comunità Raffaele Chiantera e il Museo d’Arte Contemporanea Pino Pascali.

A Vieste, la grande piazza di Marina Piccola, con 1.500 posti a sedere, si è trasformata per cinque sere in un’agorà affacciata sull’Adriatico, accogliendo il pubblico in uno spazio aperto di pensiero, confronto e partecipazione.

Incontri, lectio magistralis, interviste, tavole rotonde e performance hanno composto un grande “Discorso all’Umanità”, tema guida dell’edizione e richiamo al celebre monologo finale de Il grande dittatore di Charlie Chaplin.

Dalle testimonianze provenienti dai luoghi feriti dalle guerre ai grandi temi della pace, della giustizia, della democrazia, dell’intelligenza artificiale, dell’ambiente, dell’informazione, della fragilità e della cura, le piazze del Libro Possibile hanno accolto pubblici e generazioni differenti, confermando la forza di un progetto capace di trasformare la cultura in partecipazione popolare.

Le piazze del Libro Possibile si sono moltiplicate anche online. Nel solo mese di luglio, con picchi durante i giorni di svolgimento del festival, i contenuti pubblicati sui canali ufficiali #iLP26 Instagram e Facebook hanno generato quasi 5 milioni di visualizzazioni e circa 100 mila interazioni, con una diffusione quasi interamente organica.

Instagram ha totalizzato 3.263.790 visualizzazioni, raggiungendo 673.765 account e generando 56.294 interazioni. Facebook ha superato 1,59 milioni di visualizzazioni e registrato 39.037 interazioni.

Un risultato costruito anche attraverso il racconto in tempo reale delle serate, i reel, le storie, le fotografie e le parole più significative arrivate dai palchi. Contenuti capaci di prolungare la vita degli incontri oltre la loro durata e di trasformare la piazza culturale in una comunità digitale attiva, partecipe e in costante crescita. Un comunità che continua a fruire dei contenuti on demand anche sul canale YouTube #iLP26, raggiungendo autentici picchi di viralità (Fonte dati Insight Instagram e Facebook: il Libro Possibile).

Anche Fedora, il podcast del Libro Possibile nato ottobre e disponibile sul canale YouTube ufficiale, ha totalizzato risultati ragguardevoli. Ispirato all’universo di Italo Calvino, Fedora esplora il pensiero, il percorso creativo e le visioni degli autori ospiti delle diverse edizioni del festival, con un linguaggio divulgativo, pop e insieme profondo. Con una media di circa 100.000 visualizzazioni a puntata, Fedora è un progetto editoriale associato al Festival #iLP, capace di estendere la vita degli incontri oltre le piazze e di trasformare il racconto degli autori in una narrazione mediatica, on demand, accessibile e condivisa.





La XXV edizione del Libro Possibile ha conquistato anche il pubblico televisivo.

Uno dei grandi punti di forza de il Libro Possibile è la sua ampia visibilità mediatica televisiva. Quest’anno, tra l’altro, oltre al consolidato patrocinio di Rai Puglia, RaiNews.it e RaiNews24, nell’ambito di una nuova media partnership, hanno dedicato al Libro Possibile una copertura speciale curata dagli inviati Luca Garosi e Federica Usai, con 25 interviste video ad alcuni dei protagonisti della XXV edizione, tra cui Pietro Grasso, Erri De Luca, Carlo Cottarelli, Wael Al-Dahdouh, Stefania Auci, Paolo Kessisoglu, Tiziana Ferrario, Luca Bianchini, Federico Palmaroli, Ivan Zazzaroni e Pera Toons. Rai Radio1 ha coperto nei GR e approfondito in trasmissioni come Zapping.

Come di consueto, in continuità con solidi e decennali accordi di media partnership con Sky TG24 e con le principali emittenti televisive pugliesi, le nove serate di luglio del Libro Possibile sono state trasmesse in diretta. Le finestre in onda in access primetime su Sky TG24 e anche sul canale 501 del digitale terrestre, hanno registrato una reach cumulata di 1.788.000 contatti e una somma degli ascolti medi pari a 372 mila spettatori, con una media di oltre 41 mila spettatori per appuntamento. (Fonte dati Sky)

A questi risultati si aggiungono quelli di Telenorba: le trasmissioni andate in onda dalle ore 20 alle 23 durante tutte le nove giornate del festival hanno generato complessivamente altri 242 mila contatti. (Fonte Dati Telenorba)

Sommando le rilevazioni dei due media partner, la programmazione televisiva dedicata al Libro Possibile ha superato i 2 milioni di contatti complessivi.

Numeri che confermano la capacità del festival di superare i confini delle piazze e trasformare gli incontri dal vivo in un grande racconto televisivo, rivolto a un pubblico nazionale e regionale.

Il successo della XXV edizione trova conferma anche nella risonanza ottenuta sui mezzi d’informazione.

Esclusi i dati di Sky e Telenorba, il monitoraggio realizzato dall’Eco della Stampa ha censito oltre 500 uscite tra testate cartacee web, tv e radio. Le opportunità complessive di esposizione mediatica hanno superato quota 91,7 milioni. Il 77,55% dei contenuti monitorati ha avuto un orientamento positivo.

Dalla partecipazione nelle piazze al racconto dei grandi mezzi d’informazione, il Libro Possibile ha dimostrato ancora una volta la capacità di mettere in circolo idee, parole e visioni e di raggiungere un pubblico che supera i confini fisici del festival.

I PROTAGONISTI DELLA XXV EDIZIONE #iLP26

A comporre il racconto collettivo della XXV edizione sono state centinaia di voci italiane e internazionali, protagoniste degli appuntamenti di Polignano a Mare e Vieste.

Tra gli ospiti della tappa di Polignano a Mare, in ordine alfabetico:

Laura Adriani; Wael Al-Dahdouh; Elda Alvigini; Stefania Auci; Benedetta Barone; Luca Bianchini; Marco Bonini; Cristiano Borsi; Annarita Briganti; Sonia Bruganelli; Antonio Calabrò; Carlo Calabrò; Gianluca Caporaso; Stefano Cappellini; Lucio Caracciolo; Gianrico Carofiglio; Erica Cassano; Javier Castillo; Tommaso Cerno; Salvatore Cernuzio; Gianmarco Chiocci; Cinzia Cognetti; Vania Colasanti; Beppe Convertini; la Signora Coriandoli; Roberto Costantini; Carlo Cottarelli; Giuseppe Cruciani; Franco Currò; Virman Cusenza; Cosimo Damiano Damato; Giuseppe De Bellis; Ferruccio De Bortoli; Erri De Luca; Loris De Marco; Veronica De Romanis; Marina Di Guardo; Domenico Dodaro; Michele Emiliano; Fabrizio Fergola; Tiziana Ferrario; Maurizio Ferrini; Fabio Ferrucci; Francesca Fialdini; Luciano Floridi; Antonio Forcellino; Umberto Galimberti; Gabriella Genisi; Marco Ghiani; Massimo Giannini; Massimo Giletti; Giuseppe Giofrè; Giovanni Grasso; Pietro Grasso; Andrea Grieco; Ilaria Grillini; Paolo Kessisoglu; Maria Latella; Cathy La Torre; Daniele Manca; Stefano Mancuso; Domenico Matarrese; Alessandro Maurizi; Leonardo Mendolicchio; Stefano Moriggi; Pegah Moshir Pour; Fabrizio Nonis; Alessio Orsingher; Emiliano Pagani; Federico Palmaroli; Tiziana Panella; Vittorio Emanuele Parsi; Riccardo Pedicone; Alberto Pellai; Michele Pennetti; Giorgio Perinetti; Valerio Perrone; Andrea Pezzi; Agnese Pini; Mariangela Pira; Pluc; Arianna Porcelli Safonov; Alfio Quarteroni; Hazel Riley; Pino Rinaldi; Gianni Riotta; Nabil Salameh; Francesca Santolini; Monica Savaresi; Roberto Saviano; Vincenzo Schettini; Simonetta Sciandivasci; Pasquale Sgrò; Viola Silvi; Massimiliano Smeriglio; Luca Sommi; Salvo Sottile; Antonio Spadaro; Giuseppe Stigliano; Stanza Zen; Barbara Tamborini; Widad Tamimi; Emilio Targia; Paolo Taticchi; Dianora Tinti; Elisa Toffoli; Lorenzo Tondo; Pera Toons; Mario Tozzi; Marco Travaglio; Marco Tronchetti Provera; Francesco Vecchi; Dario Vergassola; Simone Vero; Stefano Vitelli; Federica Zacchia; Ivan Zazzaroni.

Gli ospiti della tappa di Vieste, in ordine alfabetico:

Francesca Barra; Carlo Bonini; Flaminia Bolzan; Antonella Carone; Marta Cartabia; Sofia Cecinini; Giuseppe Conte; Annalisa Corrado; Pier Cortese; Nello Cristianini; Maurizio de Giovanni; Concita De Gregorio; Diego De Silva; Ditonellapiaga; Geoff Dyer; Franco Gabrielli; Nicola Gratteri; Massimo Lugli; Michele Mari; Fabio Mini; Eshkol Nevo; Salvo Noè; Alessandro Orsini; Antonio Padellaro; Luca Palamara; Antonio Pascale; Stefano Petrocchi; Pierbattista Pizzaballa; Massimo Recalcati; Alessandro Sallusti; Filippo Santoro.

Il Libro Possibile è sostenuto dalla Regione Puglia, dalla Città Metropolitana di Bari, dal Comune di Vieste e dal Comune di Polignano a Mare.