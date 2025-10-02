Affari Tuoi: vinti 300.000 euro, ecco da quale regione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non smette di regalare colpi di scena Affari Tuoi, l’amatissimo game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Nella puntata di oggi, concorrente la regione Calabria che ha realizzato la miglior vincita di questa edizione.



Affari Tuoi: Calabria vince 300.000 euro

La regione Calabria ha vinto 300.000 euro ad Affari Tuoi. La pacchista Francesca Atorino, accompagnata dal suo compagno, hanno rifiutato tutte le offerte del dottore, tra cui una succulenta di 200.000 euro. Una scelta vincente per la concorrente, che ha realizzato la più vittoria più alta di questa edizione. E non solo, Francesca durante la partita ha avuto anche un ottimo intuito accettando il Cambio proposto dal Dottore e scegliendo il pacco giusto, il numero 4 (la concorrente aveva inizialmente il 6, che conteneva 10 euro), che le ha regalato la vincita del ricco montepremi.