Affari tuoi, l’abruzzese Angelo vince: Stefano De Martino e la novità che riguarda Gennarino

Affari tuoi torna a sorprendere i telespettatori con una novità che ha subito catturato l’attenzione del pubblico. A darne l’annuncio è stato Stefano De Martino, che ha presentato un cambiamento importante legato al dolcissimo Gennarino, la pelosa mascotte ormai entrata nel cuore di tutti. Nel frattempo, arriva anche una piccola rivoluzione nel palinsesto: il gioco dei pacchi più amato d’Italia si fermerà ogni sabato per lasciare spazio a Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Dopo il finale amaro che aveva visto protagonista Roberto (qui per scoprire cosa è successo), questa volta il testimone è passato all’Abruzzo, rappresentato da Angelo.

La novità annunciata da Stefano De Martino più l’estrazione Lotteria Italia 2025

La puntata del 28 settembre ha segnato anche l’inizio della Lotteria Italia 2025, che si concluderà il 6 gennaio 2026 con l’attesissima estrazione finale. Ma la vera sorpresa è stata la nuova regola: i concorrenti che riusciranno a trovare Gennarino nei primi sei tiri avranno la possibilità di conquistare il Jackpot della trasmissione. Si parte da mille euro, una cifra che cresce di puntata in puntata se il cagnolino non viene trovato, fino a esaurimento del budget. Questa volta il biglietto della Lotteria Italia era custodito nel pacco 11 della Campania. Il codice estratto, venduto a Potenza, è stato “C 067390”.

Chi è il concorrente Angelo

Il protagonista della serata, Angelo, arriva da Monte Marcone di Atessa, in provincia di Chieti. Nella vita fa l’apicoltore, un mestiere che non è soltanto lavoro ma autentica passione. Il destino lo ha portato a innamorarsi di Lisa, figlia di un altro apicoltore, con la quale è sposato da dieci anni e ha due splendide figlie. Lisa lavora come insegnante di scuola primaria, e per una sera ha fatto da compagna d’avventura al marito, sostenendolo passo dopo passo con un entusiasmo contagioso.

La partita fortunata dell’abruzzese: rischia tutto e trova una ricca cifra nel suo pacco

Angelo ha iniziato la partita con il pacco numero 16. Non è riuscito a trovare Gennarino nei primi sei tiri e quindi non ha potuto mettere le mani sul Jackpot. Ma il tabellone si è subito mostrato benevolo, tanto che il concorrente ha ricevuto un primo assegno da 32.000 euro. Il momento clou è arrivato nel finale, quando sul tavolo sono rimasti tre pacchi rossi di altissimo valore: 30.000, 50.000 e 75.000 euro. Soldi sicuri!

Il Dottore ha cercato di tentarlo con un’offerta da 62.500 euro, ma Angelo, incoraggiato dallo sguardo fiducioso della sua compagna, ha scelto di rischiare tutto. “Speriamo sia la sera in cui l’orologio rotto segna l’ora giusta”, ha detto con un misto di ironia e speranza. Il pacco custodiva ben 50.000 euro!