Affari Tuoi, vincita certa per il napoletano Antonio che sul finale regala un cornetto a De Martino

Sulla scia del successo dell’umbra Brenda, che ha sbancato Affari Tuoi con una grossa cifra, la Campania non è stata certamente da meno. Il protagonista della puntata dell’11 marzo è stato Antonio, in compagnia dei suoi due figli gemelli. Quindi, anziché essere in due, questa volta erano in tre. Il finale è stato avvincente perché il concorrente si è ritrovato di fronte a una vincita certa.

Chi è Antonio, il concorrente napoletano di Affari Tuoi

Antonio è originario di Napoli. È in pensione dopo una vita come agente di commercio, durante la quale ha venduto elettrodomestici e televisori. Attualmente fa parte dell’Associazione Nazionale Carabinieri in qualità di volontario. Con lui c’erano i figli Chiara e Claudio, gemelli.

La partita finisce con una vincita certa tra 30.000 e 200.000 euro

Dopo aver disputato una partita spumeggiante e piena di intensità, con l’aggiunta di un pizzico di sana scaramanzia, Antonio è arrivato in finale con una vincita certa: da una parte 30.000 euro e dall’altra 200.000 euro. Il Dottore ha offerto 80.000 euro, ma Antonio ha rifiutato l’assegno. La figlia gli ha chiesto di non rimanerci male nel caso in cui avesse trovato nel suo pacco numero 1 la vincita più bassa.

Il dono di Antonio a Stefano De Martino e quanto ha vinto

Non ha mai accettato le offerte del Dottore e non ha mai cambiato numero. Come ha detto lui stesso, nella sua vita non ha mai cambiato neanche la moglie. Purtroppo, nel suo numero 1 c’erano i 30.000 euro. Ad ogni modo, la simpatia di Antonio non è passata inosservata, soprattutto sul finale, quando ha regalato il suo cornetto a Stefano De Martino per Sanremo.