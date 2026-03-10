Affari Tuoi, il coraggio premia Brenda che sbanca il programma di Rai 1: ‘surreale’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Surreale”. Neanche il tempo di ambientarsi che per Brenda è già arrivato il momento di lasciare Affari Tuoi. L’umbra ha preso parte ad appena tre puntate. La sua avventura, però, è stata intensa e “surreale”, come l’ha definita lei stessa. Il destino le ha messo tra le mani un pacco ricchissimo, e lei ha fatto il resto, rifiutando tutte le offerte da vertigine che il Dottore le ha proposto.

Chi è Brenda, protagonista della puntata di Affari Tuoi del 10 marzo

Viene da Villamagna, nella provincia di Chieti, la protagonista dell’incredibile puntata di Affari Tuoi del 10 marzo. Brenda, biologa nutrizionista di mestiere, lavora tra Roma e Pescara. Ad affiancarla è stata sua mamma Mena, insegnante delle medie che da poco tempo è in pensione.

La concorrente rifiuta tutte le sostanziose offerte: ‘ha avuto fegato’

Forse è proprio per il fatto di essere nuova che il Dottore non ha saputo giostrarla a suo piacimento. Brenda, infatti, non si è lasciata piegare dalle sostanziose offerte: prima 39.000, poi 44.000 e infine 25.000 euro. “Ha avuto fegato”, ha detto Stefano De Martino, commentando la prestazione di Brenda.

La maxi-vincita di Brenda

Rimasta con 20 euro da una parte e 200.000 dall’altra, la donna ha coraggiosamente rifiutato l’assegno da 60.000 euro offertole dal Dottore. Ha fatto bene o ha fatto male? Il responso è arrivato pochi secondi dopo la pubblicità. Stefano De Martino ha congedato Brenda e sua mamma Mena con 200.000 euro. Quando la concorrente ha aperto il suo pacco, si è piegata a terra incredula. “Surreale”, ha commentato la donna, mentre in studio è partita l’ovazione e la festa.