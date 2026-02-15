Affari Tuoi, vince uno dei jackpot più alti dell’edizione: il messaggio di Stefano De Martino ai siciliani

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si è conclusa alla Regione Fortunata l’avventura delle protagoniste di Affari Tuoi del 15 febbraio. Originarie della Sicilia, hanno ricevuto un caloroso messaggio di vicinanza da parte del conduttore Stefano De Martino, che ha voluto esprimere solidarietà al popolo siciliano, alle prese con un momento complesso. “Speriamo, con il nostro programma, di offrirvi qualche minuto di sollievo“, ha dichiarato in apertura, dando il via a una partita intensa, capace di tenere con il fiato sospeso sia le due sorelle sia il pubblico da casa.

Chi sono Ester e Federica, le due sorelle siciliane

Ester, residente a Montelepre in provincia di Palermo e originaria di Partinico, è una studentessa magistrale in Economia e Management. Al suo fianco la sorella Federica, anche lei universitaria, prossima alla laurea in Psicologia del ciclo di vita. Due percorsi diversi ma uniti da determinazione, complicità e grande concentrazione.

Vinto uno dei jackpot più rilevanti dell’edizione

L’inizio di questa puntata di Affari Tuoi è stato abbastanza promettente. Nei primi tre tiri, le due concorrenti sono riuscite a trovare Gennarino, aggiudicandosi un jackpot da 7.000 euro, tra i più alti registrati in questa edizione del programma. Un risultato che aveva acceso entusiasmo e speranza. Con il passare dei lanci, però, la partita ha preso una direzione meno favorevole. Nel tentativo di invertire la rotta, Ester e Federica hanno scelto di cambiare pacco, ma la mossa non ha prodotto l’effetto sperato.

La Regione Fortunata

Giunte alla fase conclusiva della Regione Fortunata, le due sorelle si sono trovate a dover selezionare due regioni. Per il montepremi da 100.000 euro hanno indicato la Sardegna, eliminata però al primo tentativo. Per il premio da 50.000 euro hanno puntato sul Piemonte. A quel punto restava il Friuli Venezia Giulia. Con rammarico, hanno scoperto che proprio quest'ultima era la Regione Fortunata. Ad ogni modo, le due sorelle lasciano Affari Tuoi con la consapevolezza di aver vissuto un'esperienza unica e irripetibile.