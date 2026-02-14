Affari Tuoi, Andrea e Andrea: la coppia con lo stesso nome vince un ricco montepremi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Direttamente dal Trentino Alto Adige è arrivata a giocare la puntata di San Valentino di Affari Tuoi una coppia con lo stesso nome. Solo ventiquattro ore prima, Stefano De Martino aveva celebrato il primo matrimonio nella storia del programma, in un’edizione speciale che ha occupato l’intera fascia del Prime Time su Rai 1. Intanto, questa puntata, l’amore ha trionfato. La coppia protagonista è riuscita a vincere un montepremi sostanzioso.

Affari Tuoi, puntata 14 febbraio: Andy e Dona si sposano a settembre

Nella puntata del 14 febbraio sono stati protagonisti Andrea e Andrea, conosciuti come Andy e Dona. Andrea, che si fa chiamare Andy, ha 29 anni e vive a San Michele all’Adige, in provincia di Trento, anche se è nata e cresciuta a Bolzano. Da pochi mesi è diventata mamma della piccola Isabel e lavora come organizzatrice di eventi. Al suo fianco, nello studio di Affari Tuoi, il compagno Andrea, soprannominato Dona: 35 anni, impiegato in un’azienda che si occupa del rilevamento dei consumi di acqua, gas ed energia elettrica nella sua regione di origine. La coppia convolerà a nozze a settembre 2026.

La vincita finale permette alla coppia di convolare a nozze con meno pensieri

La loro partita è iniziata in modo incoraggiante, nonostante il montepremi più alto sia stato eliminato già nei primi tiri. La prima offerta del Dottore, pari a 25.000 euro, è stata rifiutata con decisione. Con il procedere del gioco, Andy e Dona hanno scelto di non accettare ulteriori assegni, determinati a proseguire il percorso fino in fondo.

Nel finale, Andy si è trovata davanti a una scelta delicata: da un lato il Pacco Nero dal valore ignoto, dall'altro 50.000 euro garantiti. Dopo la pausa pubblicitaria, Stefano De Martino ha aperto il pacco numero 10, quello scelto dalla coppia. All'interno c'erano proprio 50.000 euro. Un epilogo felice e meritato per i due Andrea, che potranno organizzare il loro matrimonio con maggiore serenità e con un sorriso in più.