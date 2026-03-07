Affari Tuoi, vince un ricco jackpot e accetta un assegno più basso: Davide spiega la sua scelta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una partita interessante, a tratti ‘strana’, ha preso vita al Teatro delle Vittorie di Roma con Affari Tuoi. Il protagonista della puntata del 7 marzo è stato Davide, dalla Sardegna insieme a mamma Francesca. Sin dagli inizi, il concorrente è parso guidato dalla Dea Bendata. È riuscito a mettere le mani sul sostanzioso jackpot, trovando il pacco con Gennarino entro i primi tre tiri. E, tiro dopo tiro, Davide si è ritrovato sempre più vicino alla possibilità di mettere le mani su uno dei tre montepremi più alti della trasmissione. Peccato, però, che a un certo punto la situazione si sia completamente capovolta.

Puntata del 7 marzo di Affari Tuoi con Davide e mamma Francesca dalla Sardegna

Davide e mamma Francesca hanno saputo individuare i pacchi giusti sin dal principio. Trovando il tenero Gennarino, i sardi hanno vinto un jackpot pari a 12 mila euro. Andando avanti con il gioco, hanno scartato una prevalenza di pacchi blu, proteggendo il podio il più a lungo possibile.

A un certo punto si sono ridestati dal sogno. Rimasto con 1 euro, 10.000 euro e un misterioso Pacco Nero, Davide ha preso una decisione spiazzante. Il Dottore gli ha offerto 10.000 euro, cifra che il concorrente sardo ha accettato. Poco dopo, però, ha scartato il pacco con 1 euro.

Il concorrente spiega perché ha accettato un assegno così modesto

“Le api sono abituate a prendere anche quelle poche gocce di nettare per salvare la famiglia”, ha detto l’apicultore Davide nello spiegare le ragioni che lo hanno spinto ad accettare l’offerta da 10.000 euro.

Prima di scoprire quanto ci fosse nel suo pacco, il Notaio ha rivelato che il Pacco Nero di questa puntata conteneva la bellezza di 100.000 euro. Appresa la notizia, il concorrente ha mostrato segni di preoccupazione mista a rimpianto. Per questo motivo ha gioito quando ha scoperto che all’interno del suo pacco aveva 10.000 euro.

Questa sfida si è conclusa con 22 mila euro di vincita per Davide e mamma Francesca. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, Susanna e la zia vincono dopo una partita difficile ma divertente