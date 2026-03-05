Affari Tuoi, Susanna e la zia vincono dopo una partita difficile ma divertente

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Partita divertente e coinvolgente quella a cui i telespettatori di Affari Tuoi hanno assistito il 5 marzo. Protagonista della serata è stata Susanna, accompagnata dalla zia Donatella. Le due arrivano dall’Abruzzo e hanno dimostrato fin da subito un legame molto forte. Susanna è inoltre una delle pacchiste più longeve di questa edizione, con ben 36 puntate all’attivo. La sua lunga permanenza nel gioco è stata ripagata con una vittoria decisamente soddisfacente.

Chi sono Susanna e zia Donatella di Affari Tuoi?

Susanna e zia Donatella provengono da Montesilvano, in provincia di Pescara. La concorrente lavora nella pizzeria di famiglia insieme al padre, un’attività fondata nel 1980 dai suoi nonni e portata avanti con orgoglio da generazioni. La zia, invece, gestisce una profumeria proprio a Pescara.

Durante la puntata non sono mancati momenti di grande affetto: “È una nipote stupenda, in tutti i sensi. È davvero una bellissima persona”, ha raccontato con emozione la signora Donatella. Le due si sono mostrate affiatate e complici per tutta la durata della partita.

Affari Tuoi puntata 5 marzo

Con il pacco numero 1 è iniziata l’ultima avventura di Susanna nel programma di mamma Rai, che per la sua lunga presenza è stata definita una vera “super veterana”. In effetti, partecipare a 36 puntate di una trasmissione così seguita non è affatto comune, soprattutto in questa edizione guidata da Stefano De Martino.

Nel corso della partita il jackpot è arrivato fino a 11.000 euro, ma nemmeno in questa occasione è stato individuato. A un certo punto Susanna e la zia hanno scelto di lasciare il pacco numero 1 per passare al numero 6. L’inizio della gara sembrava promettere molto bene, ma l’andamento ha cambiato ritmo quando sono usciti di scena alcuni dei premi più importanti.

Nel finale la concorrente ha deciso di mantenere il pacco numero 6, ritrovandosi in una situazione di grande suspense tra 30.000 euro e soli 100 euro. Alla fine, però, la fortuna ha sorriso proprio a lei: all’interno del suo pacco si nascondeva la cifra più alta rimasta in gioco, permettendole di chiudere questa lunga avventura nel migliore dei modi.

Ancora una volta il concorrente riesce quindi ad avere la meglio sul “Dottore”, anche perché soltanto ventiquattr’ore prima un altro partecipante era riuscito a portare a casa ben 50.000 euro. Una striscia di risultati positivi che continua ad alimentare l’entusiasmo del pubblico del celebre game show.