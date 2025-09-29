Affari tuoi, vince contro il destino, il lombardo Attilio si aggiudica anche il Jackpot: cosa farà con le vincite

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sembra l’inizio di un romanzo, invece è la vita di Attilio, un uomo che dopo ventotto puntate d’attesa ha visto finalmente la sua occasione brillare sotto le luci di Affari Tuoi. È entrato in studio con il passo timido di chi porta sulle spalle anni di sacrifici e delusioni, ma con lo sguardo di chi non ha mai smesso di credere che qualcosa di bello potesse ancora accadere. La sua partita non è stata un semplice gioco: è stata la metafora di un riscatto. All’inizio le cose non sembravano andare per il verso giusto, infatti nessuno avrebbe scommesso un euro su di lui, ma come nelle migliori storie la sorte ha cambiato rotta proprio quando tutto sembrava perduto. Per lui sono arrivate addirittura due belle conquiste!

Chi è Attilio il concorrente del 29 settembre di Affari tuoi

Attilio viene da Bellagio, in Lombardia. È un agente di commercio nel settore degli elettrodomestici e delle cucine, ha 60 anni e da 34 è sposato con Monica, la donna che ama e con cui ha costruito una famiglia. Insieme hanno avuto Andrea, oggi anche lui agente di commercio, che ha deciso di accompagnare il padre nella puntata del 29 settembre. Padre e figlio, oltre a condividere lo stesso lavoro, sono legati da un rapporto complice e affettuoso: Andrea, infatti, è già papà di una bimba di appena dieci mesi, la piccola Ludovica. Durante la puntata, Stefano De Martino non ha resistito a scherzare con loro: “Ogni tanto vi riunite e vi fate i conti in tasca a vicenda”, ha ironizzato, strappando un sorriso a entrambi.

La storia di dolore e speranza

Il concorrente ha portato sul palco la sua storia di dolore e speranza: il licenziamento a 60 anni, la paura di non farcela, ma anche la rinascita con l’arrivo della nipotina Ludovica, il suo raggio di sole.

“Mi piacerebbe vincere qualcosa e poter acquistare un terreno, lì dove abito, per costruire un rifugio e accogliere tutti gli animali che trovo. Sarebbe il mio desiderio. Poi, con la mia nipotina Ludovica, vorrei farle un bel salvadanaio che un giorno, quando compirà 18 anni, potrà aprire. È arrivata in un momento difficile della mia vita, soprattutto a livello lavorativo. L’anno scorso, dopo 16 anni in una multinazionale, mi hanno mandato via. Mi hanno detto che a 60 anni ero troppo vecchio. Col mutuo e tutte le spese, potete immaginare come sia stato…”

Quando ha raccontato il sogno di costruire un rifugio per gli animali e di lasciare un salvadanaio pieno di futuro alla nipote, il pubblico si è fermato a respirare con lui. Non era più solo un concorrente, ma un uomo che parlava a tutti quelli che, almeno una volta nella vita, si sono sentiti messi da parte.

Attilio è il primo a trovare il jackpot di Affari tuoi

Nei primi sei tiri, Attilio ha trovato la fortuna riuscendo a vincere il jackpot della serata, salito a 2.000 euro. Una regola introdotta da questa nuova stagione: chi trova Gennarino nei primi sei tiri si porta a casa il jackpot, che cresce di mille euro a puntata. Ma le sorprese non erano finite qui.

Sul finire della partita, la tensione è salita alle stelle. Rimasto con un Pacco Nero e uno rosso da 300.000 euro, Attilio ha ricevuto l’ultima offerta da 75.000 euro, accettata con le mani che tremavano e gli occhi lucidi. Una scelta saggia, perché dietro l’angolo lo aspettava il Pacco Nero dal valore di 30.000 euro. Eppure Attilio è uscito dallo studio non con il rimpianto, ma con la certezza di aver vinto due volte: la prima contro la sorte, la seconda contro il destino che lo voleva sconfitto. Tra il jackpot e l’offerta accettata, il lombardo ha incassato 77 mila euro in gettoni d’oro.