Affari Tuoi versione ‘flash’ per Stefano De Martino che chiude presto: Luca sfiora maxi vincita

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un 21 febbraio veloce, anzi “flash”, quello di Affari Tuoi. Stefano De Martino ha annunciato al pubblico che avrebbero concluso prima la puntata. Protagonista dell’appuntamento “speciale” è stata la Liguria, con Luca. Ma la fretta, si sa, è cattiva consigliera. Pur essendo tornato a casa con un bell’assegno, il concorrente avrebbe potuto ottenere molto di più.

Chi è Luca, il concorrente del 21 febbraio di Affari Tuoi

Luca viene da Genova e lavora in un negozio di scarpe e abbigliamento. Proprio grazie al suo lavoro ha potuto conoscere quella che è la sua fidanzata da ben nove anni. Giulia, che fa l’impiegata presso il Comune di Genova, un giorno è entrata nel negozio di Luca e ha chiesto un paio di scarpe che non aveva. Giulia era con lui in questa puntata. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, Giuliano ‘il capitano’ trionfa e svela perché lo chiamano così

Cambia numero e trova i 100.000 euro: ma aveva già detto sì all’offerta

La partita di Luca è iniziata male perché ha scartato più pacchi rossi che blu, compreso quello da 300.000 euro. Appena ha potuto, ha cambiato numero, lasciando l’8 per il 12. Alla fine si è ritrovato davanti alla possibilità di vincere 100.000 euro oppure di intascarne soltanto 50. In alternativa, poteva accettare l’offerta di 33.000 euro, cosa che ha fatto. Non sentendosela di rischiare, il concorrente ligure ha intascato l’assegno che gli è stato offerto. Poco dopo, però, ha scoperto di aver sfiorato la vincita da 100.000 euro.

Domenica 22 febbraio non c’è Affari Tuoi

Si conclude così la puntata di Affari Tuoi. Appuntamento a lunedì 23 febbraio, prima della pausa sanremese. Il motivo per cui domenica 22 febbraio Stefano De Martino non sarà in onda è legato alle Olimpiadi. In questa data, infatti, si terrà la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.