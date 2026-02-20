Affari Tuoi, Giuliano ‘il capitano’ trionfa e svela perché lo chiamano così

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Protagonista l’Emilia Romagna ad Affari Tuoi. Nella puntata del 20 febbraio, Giuliano, detto “il capitano”, ha ottenuto la sua chance nel programma dell’Access Prime Time di Rai 1. Nelle precedenti 24 ore, Stefano De Martino ha assistito alla sfortunata partita delle sorelle marchigiane Cristina e Marzia. Quest’ultime sono finite alla Regione Fortunata, ma non hanno avuto il successo auspicato. Nel frattempo, informiamo che la puntata del 19 febbraio ha conquistato il 22,6% di share, attirando davanti agli schermi ben 4.906.000 spettatori. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, Benedetta e Maurizio alla Regione Fortunata: il bigliettino di lui fa ridere tutti

Affari Tuoi, Giuliano racconta il motivo del suo curioso soprannome

Giuliano viene da Carpi, in provincia di Modena. È un operatore ecologico e ha due figlie avute da una precedente relazione. Ha raccontato il motivo del suo soprannome “il capitano”: “Quindici chili fa, quando facevo le gare in bicicletta, quando andavo via con i miei gregari ero chiamato ‘il capitano’ perché andavo fino alla fine e attaccavo”. Il racconto è stato apprezzato soprattutto da Herbert Ballerina.

Al suo fianco c’era la sua dolce metà, Nicoletta, che lavora al supermercato nel reparto salumeria. La coppia si è conosciuta tramite un’amica comune che organizza serate per single. Nicoletta e Giuliano, seduti di fronte, sono entrati sin da subito in sintonia, chiacchierando e scoprendo di avere diverse cose in comune. Di lì a poco è sbocciato l’amore.

La scelta di Giuliano: quanto ha intascato

La partita di Giuliano è stata segnata da alti e bassi. Appena ha potuto, ha cambiato pacco prendendo il numero 16, legato a sua madre. Per 25 anni ha fatto il benzinaio, per poi diventare operatore ecologico. Sa cosa significa lavorare sodo e fare sacrifici. Ma soprattutto è un tipo sportivo. Per questo motivo, arrivato alla fine con un pacco da 15.000 euro e il Pacco Nero, ha accettato l’offerta di 30.000 euro. In un secondo momento ha scoperto di avere il Pacco Nero, dal modesto contenuto di 50 euro. Un lieto fine per l’Emilia Romagna!