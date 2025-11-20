Affari tuoi, Valentina di Narni difende il suo pacco fino alla fine e vince 30.000€

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Archiviati i festeggiamenti dei marescialli Laura e Fiore, Affari Tuoi ha subito acceso i riflettori sulla nuova protagonista della serata. Dopo 21 giornate di paziente attesa (in totale 22), finalmente è arrivato il turno di Valentina, e la giovane umbra non ha sprecato neppure un secondo. Ha giocato con la grinta di chi nella vita si è sempre posta un obiettivo e, puntualmente, lo ha centrato. Al suo fianco la sorella Emanuela, complice e tifosa, con cui ha celebrato un finale da vincente.

Valentina, chi è la concorrente di Affari tuoi che ha vinto il 20 novembre

Valentina arriva da Narni, in provincia di Terni, e non ha esitato a definirsi una secchiona doc. Gli anni di scuola li ha affrontati a testa bassa, libri alla mano e traguardi da superare uno dopo l’altro. Laurea conquistata, oggi ricopre il ruolo di funzionario amministrativo contabile al Comune di Terni. Emanuela, invece, lavora come educatrice in una comunità terapeutica.

La concorrente ha anche mostrato una foto di vent’anni fa: un Capodanno in famiglia trascorso… giocando ad Affari Tuoi! Una tradizione domestica che spiega perfettamente perché Valentina sembrasse muoversi nel gioco come se lo facesse da sempre: tutta la famiglia è fan del programma.

Le offerte rifiutate e i cambi declinati, la partita

La partita è partita col botto: prima offerta 33 mila euro, alta e invitante, spedita nel tritadocumenti senza esitazioni. Stessa sorte per i 15 mila euro. Valentina ha dimostrato calma, lucidità e rispetto per il valore dei soldi, ma ha scelto comunque di continuare la sua corsa. Dopo aver rifiutato anche i 20 mila euro, ha deciso di non cedere a nessun cambio, difendendo il suo pacco 8 come un tesoro.

Come è finita per Valentina e quanto ha vinto grazie alla sua mossa finale

Il duello finale l’ha messa davanti a un bivio: 30.000 euro oppure un’amara consolazione da 100 euro. Pasquale, nell’ultima telefonata, ha provato a spingerla verso il cambio decisivo, ma Valentina è rimasta irremovibile. Una scelta che le ha salvato la partita: nel pacco alternativo c’erano soltanto 100 euro.

Risultato? Una vittoria piena e un trionfo da 30 mila euro in gettoni d’oro. L’Umbria esulta insieme a Valentina ed Emanuela: un’altra serata da incorniciare per Affari Tuoi.