Affari tuoi, la marescialla Laura scarta audacemente l’ultima offerta e vince 50.000 €: cosa ne farà del montepremi

La puntata di Affari tuoi del 19 novembre è stata interamente dedicata ai Carabinieri, all’amore e alla famiglia. Stefano De Martino ha accolto dietro al celebre bancone del game show di Rai 1 Laura, marescialla dell’Arma, che ha spiegato sin da subito di aver deciso di partecipare per realizzare alcuni desideri legati alla figlia Vittoria, affinché possa crescere con la libertà di costruire il proprio futuro.

Chi è Laura, il maresciallo dei carabinieri protagonista di Affari tuoi del 19 novembre 2025

Originaria di Collegno, in provincia di Torino, Laura è un maresciallo dei Carabinieri proprio come suo marito, Fiore. Il suo percorso nell’Arma è nato quasi per caso. “Mi sono laureata in tecnologie alimentari per la ristorazione. Avevo già iniziato a lavorare nel mio settore, poi mio fratello Andrea, il maggiore, mi ha fatto scoprire che avrei potuto intraprendere una carriera in un reparto specifico dei Carabinieri.” Da lì, la scelta: studiare, superare con successo il concorso e arruolarsi.

Laura e Fiore sono genitori orgogliosi della loro unica figlia, Vittoria, ed è proprio pensando a lei che hanno affrontato il gioco con determinazione, sognando di conquistarle un domani fatto di opportunità, conoscenza e autonomia.

La tenera dedica d’amore di Laura a Fiore

La loro partecipazione ad Affari tuoi è stata avvincente e ben avviata sin dall’inizio. Tra offerte, cambi, scelte coraggiose e momenti di affetto reciproco, la coppia è arrivata al rush finale con due possibili cifre in gioco: 15.000 euro da un lato e 50.000 dall’altro. L’ultima proposta del dottore era di 32.500 euro. Laura, dopo aver rivolto a Fiore una tenera dedica d’amore, gli ha chiesto un consiglio.

“Vorrei ringraziare te per aver creduto in noi e per esserci sempre quando ho bisogno. Sai benissimo che ne sono stati tanti. Ho potuto sempre contare su di te“, queste le parole romantiche della carabiniera. Lei stessa si è definita una sognatrice, mentre ha riconosciuto nel marito la figura più razionale della coppia. Seguendo il suo invito, ha rifiutato l’offerta e ha deciso di proseguire.

Una scelta audace che si è rivelata vincente, degna dell’Arma dei Carabinieri. Laura e Fiore hanno infatti portato a casa 50 mila euro, una somma che hanno già destinato a Vittoria e al suo avvenire.