Affari tuoi, trovato il Pacco Nero per la prima volta: Marion accetta l’offerta da 20.000 euro e batte il Dottore

Archiviato lo sfortunato percorso della campana Titti, che era a un passo dallo sbancare Affari Tuoi vincendo il montepremi più alto, nella puntata dell’11 settembre 2025 è giunto il momento del Trentino-Alto Adige. A rappresentare questa nordica regione è stata Marion. La sua avventura è iniziata con il piede giusto, salvo poi prendere una piega completamente opposta. Ed è stato così che il finale che il destino ha riservato alla concorrente in questione è stato il famoso Pacco Nero, il cui valore è ignoto persino al dottor Pasquale! Marion, però, ha preferito fermarsi ad un passo dal precipizio, accettando un’offerta piuttosto vantaggiosa e che ha giocato completamente a suo favore.

Affari tuoi, puntata 11 settembre 2025, Marion rivela come ha rivoluzionato la sua vita

Marion, fino a qualche anno fa, è stata un’insegnante per i bambini diversamente abili. Viene da Bolzano ma è originaria di Vipiteno. Ha 50 anni, ben portati. Non a caso è una modella a tempo pieno. Tre anni fa, come racconta la concorrente di Affari Tuoi, ha deciso di rivoluzionare completamente la sua vita, dedicandosi appieno al lavoro da modella. È stato così che Marion ha lasciato l’insegnamento.

Ha una figlia di nome Cindy. Anche lei, sulle orme della mamma, è una modella. E con Marion c’era proprio la figlia, che l’ha affiancata e sostenuta per tutta la durata della puntata.

L’avventura di Marion e Cindy: ecco quanto ha intascato e quanto c’era nel Pacco Nero

L’avventura di Marion è iniziata con il pacco 12. Tra i primi sei pacchi è stato trovato ed eliminato anche quello contenente i 100.000 euro. Ma madre e figlia sono state brave a far fuori più pacchi blu che rossi, per questo il dottore ha offerto subito un assegno da 35.000 euro.

Essendo all’inizio e con un tabellone favorevole davanti, Marion ha incaricato Cindy di tritare l’assegno. Pacco dopo pacco, anche il premio da 300.000 euro è sfumato. Quando il dottore ha offerto alle due 20.000 euro, Marion ha espresso il desiderio di fare un viaggio con la figlia. Ciononostante, ha rifiutato l’offerta.

Rimasta con 10 euro e il Pacco Nero, Marion ha ragionato sull’ultima offerta del dottore di 20.000 euro, decidendo di accettarla. Alla fine ha scoperto che aveva il Pacco Nero dal valore di 500 euro. Un lieto finale!