Affari tuoi, trova 300.000 euro ma aveva accettato l’offerta: la campana Titti commuove con una drammatica storia

Messa da parte l’avventura sfortunata di Romina della Sardegna, Affari Tuoi ha voltato pagina. Ma quella del 10 settembre si è rivelata essere una sorta di replica della precedente puntata. La concorrente Titti, della Campania, ha avuto una sorte simile a quella di Romina. Partendo dal pacco 1, la campana ha finito per prendere il 14, numero legato ad una drammatica storia che ha commosso il pubblico di mamma Rai.

Chi è Titti, la concorrente campana di Affari Tuoi del 10 settembre 2025

Titti è un’operatrice per l’infanzia e lavora presso una scuola privata di Napoli. Viene da Pozzuoli, soprannominata la “Terra ballerina” per via del bradisismo. Ha due figlie, Sara e Aurora, e una famiglia numerosa con cui gestisce un lido durante la stagione estiva.

Anche sua sorella Lisa, che ha accompagnato la concorrente ad Affari Tuoi, è un’operatrice per l’infanzia in un asilo nido. Ha un figlio di 3 anni, di nome Andrea. Vivono tutti insieme nello stesso condominio, ma Titti vive in affitto e sogna di comprare un appartamento in quello stesso stabile.

Ogni giorno lei e la sorella, insieme alle rispettive famiglie, si ritrovano dai genitori per mangiare. Sono nove in tutto, ma quando si unisce anche il loro fratello diventano 14.

L’avventura di Titti da Stefano De Martino

Con il pacco numero 1, Titti e Lisa hanno intrapreso la loro avventura nel programma condotto da Stefano De Martino. Il bilancio dei primi sei pacchi si è rivelato abbastanza positivo, nonostante siano stati scartati i 200.000 euro. Tra le prime offerte ricevute, Titti ha rifiutato quelle da 20.000 e 30.000 euro.

A un certo punto ha deciso di cedere il suo pacco numero 1 per prendere il numero 14, un numero che le sorelle riconducono alla data di morte della nonna, venuta a mancare nel giorno di San Valentino. Poco dopo hanno appreso che nel precedente pacco c’erano 10 euro.

Una mossa saggia, quella di Titti, che in questo modo ha evitato di portarsi a casa una cifra modesta. A questo punto, in ballo vi erano un triccheballacche, 10.000, 15.000 e 300.000 euro.

Successivamente è arrivata l’offerta da 33.000, respinta. A quel punto il dottor Pasquale ha alzato la posta, offrendo a Titti la possibilità di intascare 45.000 euro. “Magari con questi non ci compro la casa, ma la cameretta sì.” La figlia maggiore di Titti, infatti, ha chiesto alla madre di vincere perché vuole una camera nuova. Non è stata una decisione facile da prendere, anche perché la sorella Lisa le ha detto che dopo un altro tiro avrebbe potuto scartare i due pacchi più piccoli e ricevere un’offerta più alta o magari vincere il massimo del montepremi.

La tragica storia di Titti commuove il pubblico di Affari Tuoi

Alla fine ha accettato i 45.000 euro. “Mi dispiace non essere stata coraggiosa”, ha detto la concorrente in lacrime. Poco dopo, proprio come aveva previsto Titti, è stato trovato il triccheballacche. La donna ha commosso gli spettatori raccontando la storia della morte della nonna.

Era l’anno del Covid e la nonna si era ammalata. Una volta portata in ospedale, è deceduta. “Era sola”, ha raccontato Titti in lacrime. Siccome la nonna era francese, è tornata in patria chiusa all’interno della bara. Terminato lo straziante racconto, si è scoperto il valore del pacco 14: 300.000 euro. Insomma, Titti avrebbe potuto sbancare Affari Tuoi, ma proprio come la concorrente sarda della puntata precedente non ci ha creduto fino in fondo.