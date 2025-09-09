Colpo di scena ad Affari Tuoi: la concorrente sarda capitola al dottore e perde una fortuna

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo lo stop per le nazionali di calcio, Affari tuoi ha ripreso la sua regolare programmazione ma con una novità. Nella puntata del 9 settembre 2025 i pacchisti hanno ballato sulle note della nuova canzone Oh Ma di Rocco Hunt. Questa volta, Stefano De Martino ha giocato insieme a Romina, rappresentante della Sardegna. La donna ha disputato una partita fortunata, in cui ha fatto tante mosse azzeccate, eccetto l’ultima! Perché, dopo aver scartato parecchi pacchi blu, cambiando persino il suo contenente solamente zero euro, alla fine il suo finale è stato a dir poco incredibile!

Chi è Romina, la concorrente del 9 settembre 2025 di Affari tuoi

Romina viene da Cagliari, ha un compagno di nome Massimiliano e una figlia chiamata Eleonora. È molto attaccata alla sua famiglia e lo ha dimostrato nel corso della sua avventura nel programma di mamma Rai. Lavora presso una società che si occupa di sicurezza e medicina sul lavoro. Ad accompagnarla ad Affari tuoi è stato suo fratello Riccardo. I due hanno altri due fratelli, oltre a nove nipoti e due pronipoti in arrivo. Insomma, una famiglia numerosa.

La fortuna di Romina, trova tanti pacchi blu pur avendo 0 euro!

Il pacco che Romina ha pescato dalla ruota era il numero 17 e i primi sei tiri si sono rivelati abbastanza propizi. Alla prima telefonata, il dottor Pasquale ha proposto alla concorrente di cambiare il pacco, cosa che è stata declinata. Dopo altri tre tiri, la sarda ha ricevuto la sua prima offerta in denaro: 33 mila euro!

Pur essendo consapevole del valore offerto dal dottore, Romina ha preferito continuare a giocare, anche perché il tabellone era favorevole e presentava ancora grosse cifre. A un certo punto si è ritrovata con cinque pacchi rossi, un pacco nero e due blu. Per questo motivo, quando si è vista offrire 40 mila euro, Romina era un po’ titubante sul da farsi. Incoraggiata dal fratello, ha rifiutato anche questo sostanzioso assegno.

E dopo aver detto di no a un assegno di 33 mila euro, la sarda ha deciso di lasciar andare il 17, scoprendo che conteneva zero euro! Insomma, meno male che la sua intuizione l’ha spinta a cambiare pacco, prendendo il numero 18. Il problema è arrivato subito dopo…

La mossa della concorrente: quanto avrebbe potuto vincere

A questo punto del gioco, Romina si è fermata accettando i 33 mila euro che Pasquale le ha offerto per l’ennesima volta. Una mossa inaspettata, visto che poc’anzi aveva cambiato pacco. E così, a fine partita, la concorrente ha fatto un’amara e deludente scoperto: nel suo pacco numero 18 aveva la bellezza di 200 mila euro. Avrebbe potuto sbancare Affari tuoi! Una brutta disfatta per la donna, che tornerà in Sardegna con 33 mila euro e una storia da raccontare per tutta la vita.