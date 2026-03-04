Affari Tuoi le gemelle valdostane vincono tantissimo grazie alla loro scelta finale: l’annuncio di Stefano De Martino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella puntata del 4 marzo 2026 è stata protagonista la Valle d’Aosta, rappresentata da Ilaria e dalla gemella Letizia. Per Ilaria si è trattato della ventitreesima partecipazione ad Affari Tuoi, un traguardo significativo all’interno del suo percorso nel programma. In apertura di serata, Stefano De Martino ha rivolto un appello ai cittadini valdostani, invitandoli a candidarsi per prendere parte al gioco. “Abbiamo poche candidature”, ha sottolineato il conduttore, che dal 2027 sarà alla guida del Festival di Sanremo. Una parentesi istituzionale prima di lasciare spazio a una partita che si è rivelata sorprendente fino all’ultimo istante.

Affari tuoi puntata del 4 marzo 2026: Ilaria e Letizia, una fa la pallavolista e l’altra gioca e insegna

Con il pacco numero 12 ha preso il via l’avventura delle due sorelle, entrambe pallavoliste e originarie di Gressan, piccolo comune di poco più di tremila abitanti. Ilaria si è trasferita a Cagliari dopo essere stata ingaggiata da una società sportiva locale. Letizia, che fino all’anno precedente giocava a livello tradizionale, si dedica ora al beach volley e insegna entrambi gli sport nella scuola primaria, coniugando attività agonistica e impegno educativo.

Sfiorato il jackpot di 10.000 euro, le gemelle cambiano pacco

Nel corso della partita il jackpot è salito a 10.000 euro, sfiorando l’assegnazione. Le gemelle hanno individuato Gennarino al quarto tentativo: se lo avessero trovato entro i primi tre tiri, avrebbero conquistato il premio. La gara è stata scandita da tre offerte del Dottore, pari a 20.000, 25.000 e 5.000 euro, tutte respinte con determinazione. A un certo punto le sorelle hanno scelto di abbandonare il pacco numero 12 per puntare sul numero 5, cifra legata alla data del loro compleanno e a quello del nonno, elemento dal forte valore affettivo.

Rifiutano l’ultimo cambio e vincono 50.000 euro

Il finale si è giocato sul filo della tensione, con una scelta decisiva tra 100 e 50.000 euro. Il Dottore ha rimesso tutto alle carte, proponendo un ultimo assegno da 25.000 euro. La sorte ha indicato il cambio, ma le concorrenti hanno deciso di restare fedeli al pacco numero 5. Una decisione coraggiosa che si è rivelata vincente: al suo interno c’erano 50.000 euro. Un epilogo brillante, capace di premiare intuizione e sangue freddo.

Nel frattempo, su X i fan di Stefano De Martino hanno espresso grande entusiasmo: su Rai 2 potranno infatti continuare a seguire il conduttore napoletano insieme al comico Herbert Ballerina in Stasera tutto è possibile. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, dalla scelta più rischiosa al trionfo: Alessia vince 50.000 euro