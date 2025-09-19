Affari tuoi: Stefano De Martino perquisisce il concorrente dell’Emilia-Romagna: Achille rischia tutto e vince

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanta dolcezza e fortuna nella puntata del 19 settembre 2025 di Affari tuoi. Soltanto 24 ore fa si è archiviata l’avventura della pugliese Ilaria, arrivata a un passo dallo sbancare il programma di Rai 1 (qui per scoprire com’è andata a finire). In questa nuova puntata, Stefano De Martino ha accolto in studio il concorrente dell’Emilia-Romagna, Achille. L’uomo ha atteso per venti puntate che arrivasse il suo momento di mettersi in gioco. Al suo fianco c’era l’amore della sua vita, il cui racconto dell’incontro ha emozionato gli spettatori più romantici. E c’è stato spazio anche per svariati siparietti divertenti che hanno coinvolto Stefano De Martino e il concorrente. Infine, la grande vincita!

Affari tuoi, chi è Achille e la sua romantica storia con la figlia del capo: ‘Sono venuto a costituirmi!’

Achille viene da Modena e lavora nella Polizia Locale, nel reparto infortunistica. Si è innamorato della figlia del suo ex capo, il quale attualmente è in pensione. Ad accompagnare l’uomo nel gioco dei pacchi è stata la sua amata Barbara. I due si sono incontrati sul posto di lavoro, in quanto entrambi colleghi.

“L’innamoramento è nato di nascosto, poi mi sono dichiarato. Ho bussato alla porta e mi sono dichiarato. Mi sono messo sull’attenti e gli ho detto: ‘Sono venuto a costituirmi!’”, ha raccontato il concorrente.

Nel frattempo la coppia si è sposata ed ha avuto una figlia. Tra i sogni di Achille c’era anche quello di fare un viaggio di nozze con la moglie, che non hanno mai avuto modo di realizzare.

Stefano De Martino perquisisce il concorrente e poi se lo carica sulle spalle

L’avventura di Achille è incominciata col pacco numero 12. I primi sei tiri non sono stati molto positivi, in quanto sono stati eliminati i montepremi da 100.000 e 200.000 euro. Per questo motivo, non appena il dottore gli ha offerto la possibilità di cambiare pacco, l’uomo ha deciso di prendere il numero 4.

Stefano De Martino ha deciso di perquisire il concorrente, suscitando le risate del pubblico presente in studio. Achille ha reagito positivamente, dicendo che fosse un onore essere perquisito da De Martino in persona.

In questa puntata si sono visti assegni da 30.000 e 35.000 euro. A un certo punto, quando Achille e sua moglie hanno eliminato tutti i pacchi blu, ritrovandosi con sei pacchi rossi, Stefano De Martino lo ha caricato sulle spalle e lo ha portato in giro per lo studio urlando “soldi sicuri”.

Decide di ascoltare la figlia, rischia tutto e vince

Il Veggente ha consigliato di giocare, di lasciar perdere il cambio. E così il poliziotto ha proseguito fino in fondo la sua partita, rischiando il tutto per tutto e ritrovandosi con due ricche possibilità: vincere 50.000 oppure 75.000 euro. L’ultima offerta del dottore è stata di 62.500 euro, ma Achille ha preferito giocarsela fino alla fine anche perché l’aveva promesso alla figlia. Ed è così che sono stati vinti ben 75.000 euro! “Che bello, che bel regalo mi hai fatto”, ha detto Achille al conduttore, che lo ha nuovamente trascinato nello studio caricandoselo sulle spalle.