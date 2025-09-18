Affari tuoi, la pugliese Ilaria non ascolta il Veggente e sfiora il colpaccio: la sua storia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo il modesto finale che il destino ha riservato al concorrente dell’Umbria (qui per scoprire cosa è accaduto e la sua storia commovente), la trasmissione Affari tuoi si è concentrata su Ilaria dalla Puglia. La sua avventura è stata un crescendo di emozioni, con la rivelazione dei suoi desideri e dell’anno che le ha cambiato la vita. Pur avendo disputato una partita con partenza sprint, con il Veggente che le ha dato un consiglio che si è rivelato nuovamente azzeccato, alla fine Ilaria ha scelto di fare di testa sua.

Chi è Ilaria e la sua storia: “la mia vita è cambiata“

Ilaria viene da Campi Salentina, un piccolo paese del Salento. Ha 36 anni e lavora come educatrice di asilo nido. Si occupa della cura e delle attività ludiche di bambini dai 3 ai 36 mesi. La donna, allegra e simpatica, ha giocato insieme al fratello Fabio.

I primi pacchi scartati hanno giocato a favore di questa concorrente pugliese, che non ha intaccato il podio e si è sbarazzata di premi abbastanza scomodi. Dalla ruota, Ilaria ha pescato il 6 e se l’è tenuto per buona parte del gioco.

Visto il tabellone favorevole, il dottore è partito con una prima offerta di 37.000 euro. “È stato un anno in cui la mia vita è cambiata da così a così. Anche il mio modo di vedere la vita è cambiato”, ha raccontato Ilaria, senza scendere troppo nei dettagli, e rifiutando il cambio (almeno per il momento).

Come è finita la partita della concorrente pugliese ad Affari tuoi

Andando avanti, il dottore ha applicato la regola della reiterazione, riproponendo nuovamente l’assegno da 37.000 euro. Avendo il desiderio di lasciare la casa dei genitori, la ragazza ha ammesso che questa cifra era un buon inizio, ma che al momento preferiva continuare a giocare.

Quando è arrivato il momento di cambiare pacco, la pugliese ha scelto il 10 lasciando andare il 6. Avrà fatto la mossa giusta? Poco più avanti ha scoperto che aveva il Pacco Nero dal valore di 10.000 euro.

Il dottore ha alzato la posta, offrendo un assegno da 42.000 euro. Fabio ha ammesso che, al posto della sorella, si sarebbe già ritirato dal programma. Ma la concorrente ha scelto di non incassare l’assegno.

Dopo aver detto no all’offerta da 22.000, Ilaria ha scelto di non cambiare pacco. Alla fine, è arrivata con due possibilità: vincere 200.000 o 1 euro.

Il Veggente azzecca ancora

Davanti a queste due strade, la pugliese ha riflettuto sull’ultima offerta del dottor Pasquale: 60.000 euro. Davanti a questa enorme cifra, il fratello le ha consigliato di accettare, in modo da poter realizzare almeno in parte i suoi progetti. L’avventura di Ilaria si è conclusa con l’accettazione dell’offerta da 60.000 euro e con la scoperta che all’interno del suo pacco 10 aveva 200.000 euro. Ancora una volta, il Veggente ci aveva visto giusto dicendo che lui avrebbe creduto fino alla fine nel numero 10!