Affari tuoi, Stefania gioca per realizzare tre sogni e scoppia in lacrime per la nonna

Archiviato lo splendido finale che Affari Tuoi ha regalato al concorrente Attilio della Lombardia, vincitore due volte in una sola serata, Stefano De Martino ha accolto in studio Stefania. La donna rappresenta il Trentino-Alto Adige e ha portato con sé tre sogni da realizzare. Il suo finale si è rivelato vincente grazie a una mossa dell’ultimo istante.

Chi è la concorrente del 30 settembre di Affari tuoi: “Ci siamo ritrovati nello stesso camerino”

Stefania Fravezzi viene dal Trentino-Alto Adige, precisamente da Bolzano. Ha 34 anni e una figlia di nome Zoe, che ha 6 anni. Fa la ricamatrice part-time per poter stare più tempo con la figlia e, per sbarcare il lunario, svolge anche lavori artigianali da casa. È fidanzata con Cristian, videomaker e fotografo per hotel. I due si conobbero in un locale quando lei faceva la ballerina e lui seguiva alcuni DJ. “Ci siamo ritrovati nello stesso camerino. Ci siamo conosciuti così”, ha raccontato la concorrente.

Il codice Lotteria Italia estratto

Con il numero 12 è iniziata l’avventura di Stefania e Cristian. Nei primi sei tiri sono stati eliminati più pacchi blu che rossi. Purtroppo, Gennarino non è uscito e la concorrente ha perso l’occasione di vincere il jackpot da 1.000 euro. Intanto Stefano De Martino, con l’aiuto di Herbert Ballerina, ha rivelato il codice Lotteria Italia 2025 estratto: E 231296, venduto a Roma.

La mossa finale di Stefania la fa vincere

La donna ha giocato piuttosto bene le sue carte, ricevendo offerte consistenti: 38.000, 43.000, 48.000, 38.000 e 22.000 euro. Nessuna, però, è riuscita a farla capitolare. Stefania ha tre sogni da realizzare: investire nella sua attività artigianale, aumentare il fondo per il futuro della figlia e, infine, fare un regalo ai genitori che le sono sempre stati accanto, forse un viaggio.

Alla fine ha deciso di cambiare il 12 con il numero 5 scelto dalla figlia. “Ho sognato che avrei vinto 150 mila euro”, ha confidato la concorrente, facendo disperare Stefano De Martino. Nel corso della partita, la 34enne si è commossa ricordando la cara nonna, scomparsa qualche tempo fa.

Rimasta con un pacco blu da 100 euro e uno rosso da 30.000, Stefania ha accettato la proposta di Pasquale e ha cambiato il suo numero con il 4. Una mossa vincente, perché così ha potuto tornare a casa con 30.000 euro anziché a mani vuote. Un altro lieto fine!