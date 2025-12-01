Affari Tuoi, Sofia dell’Emilia-Romagna porta a casa 42.500€ e Herbert perde la scommessa con De martino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da una Sofia a un’altra. Dopo l’incredibile vittoria della siciliana Sofia, che ha trionfato alla Regione Fortunata, Affari Tuoi ha sorteggiato il turno di Sofia dell’Emilia-Romagna. La sua partita si è rivelata avvincente, caratterizzata da una serie di cambi che l’hanno accompagnata verso un finale sorprendente, animato anche dalla scommessa tra Stefano De Martino ed Herbert Ballerina. Una scommessa che è costata cara al comico molisano.

Chi sono Sofia e Jacopo: ‘siamo partiti con niente e abbiamo realizzato qualcosa’

Sofia arriva da Gallo, in provincia di Ferrara, ha 30 anni e gestisce un centro estetico. Da poco è convolata a nozze con il suo Jacopo dopo una relazione lunga dodici anni. Tra loro è stato amore a prima vista, nato grazie a un amico in comune che li ha presentati. Jacopo, titolare di un’azienda agricola, nel corso della puntata ha condiviso un pensiero speciale: “Siamo partiti con niente e abbiamo realizzato qualcosa”.

Vincita sicura per la concorrente di Affari Tuoi

Poiché Sofia ha partecipato a ben 22 puntate di Affari Tuoi, il Dottore ha deciso di aprire le danze con una prima offerta di 22.000 euro. Inizialmente la concorrente aveva il pacco numero 14, ma al primo cambio utile ha scelto il numero 1. Più avanti ha effettuato un ulteriore cambio, passando dall’1 al 4. Una scelta rivelatasi provvidenziale: nel pacco precedente c’era infatti Gennarino.

Arrivati alla vincita assicurata, Sofia e Jacopo si sono ritrovati con due cifre in gioco, 10.000 e 75.000 euro, e una proposta del Dottore da 42.500 euro.

La scommessa tra Stefano De Martino ed Herbert Ballerina

A quel punto è scattata la scommessa: Stefano De Martino era convinto che nel loro pacco ci fosse la cifra più bassa, mentre Herbert Ballerina puntava sulla più alta. In palio, una cena. E a vincere è stato proprio Stefano De Martino.

Sofia e Jacopo hanno quindi battuto il Dottore, tornando nella loro Emilia-Romagna con un assegno di 42.500 euro. Un risultato davvero meritato. Ben fatto!