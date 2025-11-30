Affari Tuoi, Sofia crede nella sua Sicilia e sbanca alla Regione Fortunata vincendo 100.000€

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non poteva chiudersi in modo più clamoroso il novembre di Affari Tuoi. In diretta su Rai 1, Stefano De Martino e il pubblico hanno trattenuto il fiato davanti a una puntata che sembrava destinata al disastro e che invece si è trasformata in un trionfo improvviso. A prendersi la scena è stata la Sicilia, rappresentata da Sofia, arrivata fino alla Regione Fortunata per vivere un ribaltone che l’ha gelata dall’emozione.

La Sicilia protagonista ad Affari Tuoi con Sofia

Con il pacco numero 2 stretto tra le mani, Sofia – siciliana doc – entra nel vivo della sua corsa finale. Al suo fianco, nella puntata del 30 novembre, c’è mamma Nuccia, un pilastro di famiglia che lavora in uno studio di consulenza gestendo contabilità aziendale. Vengono entrambe da Mazara del Vallo, nel cuore della provincia di Trapani, e Sofia è un’insegnante di scuola primaria, amatissima dai suoi alunni.

Il Dottore apre le danze offrendo subito la possibilità di cambiare pacco: Sofia accetta, prende il 13 e lascia andare il 2, che nascondeva appena 5 euro e un biglietto della Lotteria Italia. Ma la fortuna continua a fare i capricci. Arriva un secondo cambio: pacco numero 18. E qui arriva un altro sospiro di sollievo, perché Sofia scopre di aver rinunciato ai 500 euro.

La concorrente va alla Regione Fortunata e vince tutto: la sua reazione

Nel momento più duro, però, la concorrente svela il cuore della sua storia. Mentre incarica di tritare un assegno da 15.000 euro, racconta dei genitori, dei sacrifici fatti per far studiare lei e il fratello. Una testimonianza che illumina lo studio e commuove il pubblico.

E poi, il momento che cambia tutto. Sofia perde tutto e approda alla Regione Fortunata, puntando sulla Sicilia per il premio da 100.000 euro e sulla Puglia per quello da 50.000. Stefano De Martino e Herbert orchestrano una tensione perfetta, lasciandole credere di aver perso. L’atmosfera è carica, il pubblico trattiene il fiato. Finché la verità esplode: Sofia ha vinto davvero 100 mila euro. La concorrente vacilla, sorride, poi scoppia in lacrime. Lacrime piene, sincere, di una felicità che travolge tutto lo studio.

Un finale da standing ovation. Un novembre che si chiude con un colpo di scena da manuale. Un sogno che, in diretta, diventa realtà. E intanto ci avventuriamo nel mese di Natale, dei buoni propositi e della speranza.