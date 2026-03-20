Affari Tuoi, Sergio si ferma al momento giusto: ‘era meglio che andavi alla Ruota della Fortuna’

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Il buongiorno si vede dal mattino, recita un detto. E questa volta ha avuto il sapore di una promessa mantenuta. La primavera ha aperto le sue porte con un sorriso generoso per Affari Tuoi, regalando al pubblico una finale importante e, soprattutto, un concorrente capace di farsi ricordare. Archiviata l’avventura del pugliese Nicolò, che aveva scelto di fermarsi accettando l’offerta del Dottore a metà percorso, il viaggio è proseguito senza rallentare. Nella puntata del 20 marzo è stato il turno del Trentino-Alto Adige. A prendersi la scena è stato Sergio, protagonista di una partita vivace, fatta di tensione, speranza e decisioni pesate fino all’ultimo respiro. Immancabile l’ennesima stoccata allo show rivale, La Ruota della Fortuna.

Chi è Sergio, il protagonista della puntata del 20 marzo di Affari Tuoi

Sergio arriva da Mezzolombardo, in provincia di Trento. Divide le sue giornate tra il lavoro in un supermercato e quello in radio, una passione nata quando aveva appena 12 anni e che nel tempo è diventata parte della sua identità. La sua voce, calda e sicura, non è passata inosservata: persino Herbert gli ha rivolto i suoi complimenti, riconoscendone il talento. Accanto a lui, durante la partita, c’era la sorella Elisa, un punto fermo nei momenti più delicati.

La stoccata a La Ruota della Fortuna

La partita di Sergio era iniziata con il pacco numero 20, ma nel corso del gioco è stato rimpiazzato con il 9. L’uomo non è riuscito a trattenersi ed ha trasformato la partita in un piccolo spettacolo personale, tra annunci improvvisati e battute pungenti. A una pacchista le ha detto, con entusiasmo: ‘Facci sognare, bella‘, strappando sorrisi in studio. Stefano De Martino, divertito, è intervenuto subito dopo con una stoccata ironica: ‘Perché non hai fatto il provino per la Ruota della Fortuna? Era meglio‘

Sergio si ferma prima di perdere tutto: quanto ha intascato da questa partecipazione

Il concorrente ha giocato con lucidità e coraggio, costruendo passo dopo passo una sfida solida. Quando si è ritrovato con quattro pacchi ancora in gioco, il podio dei premi più alti era rimasto incredibilmente intatto, come se il destino stesse trattenendo il fiato insieme a lui.

Poi, il momento decisivo. Da una parte 10 euro, dall’altra 100.000 euro. In mezzo, l’offerta del Dottore: 33.000 euro. Una cifra concreta, rassicurante, capace di far vacillare anche i più audaci. Sergio si è fermato, ha riflettuto, ha ascoltato il silenzio attorno a sé e quello dentro di sé. Infine, ha scelto di accettare.

Una decisione che ha cambiato il finale della sua storia. Nel suo pacco c’erano solo 10 euro. E in quell’istante, tra il sollievo e l’incredulità, il pubblico ha potuto respirare insieme a lui: a volte il vero coraggio non è rischiare tutto, ma capire quando è il momento giusto per fermarsi.