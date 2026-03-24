Affari Tuoi, ‘Se vinco cambio vita’: Luigi da Irsina con due promesse importanti da realizzare

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Nella puntata del 24 marzo, Affari Tuoi ha fatto tappa in Basilicata, portando sul palco una storia semplice ma piena di sfumature. Protagonista della serata è stato Luigi, che Stefano De Martino ha ribattezzato con ironia “Jake la Furia”. Accanto a lui, la madre e due promesse dal sapore decisamente importante, entrambe intrecciate alla sua vita personale. Nel corso della partita, Luigi si è trovato immerso in un percorso vivace e imprevedibile, segnato da ben tre cambi che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso.

Chi è Luigi, il concorrente lucano di Affari Tuoi del 24 marzo 2026

Luigi arriva da Irsina, un piccolo borgo in provincia di Matera, di cui parla con orgoglio sincero, come si fa con i luoghi che si portano nel cuore. Ha 32 anni e lavora nell’azienda di famiglia, tra movimento terra e calcestruzzo, come egli stesso ha spiegato. Da quattro anni è fidanzato e vive ancora con sua madre, Mina, proprio la persona che ha voluto al suo fianco in questa avventura televisiva.

Le due promesse da mantenere solo in caso di vincita

Dietro il gioco, però, si nascondeva molto di più. Luigi aveva fatto una promessa a sé stesso: in caso di vincita, avrebbe lasciato il nido familiare per iniziare un nuovo capitolo. E non solo. Alla sua Giada aveva fatto una promessa ancora più grande, di quelle che cambiano la vita: sposarla, se la fortuna gli avesse sorriso davvero.

Come è finita la partita di Luigi

“Una partita molto dinamica”, così l’ha definita Stefano De Martino. E in effetti lo è stata fino all’ultimo momento. Luigi ha avuto il coraggio di rischiare, rifiutando tutte le offerte del Dottore e arrivando al finale con due possibilità: un pacco Ballerina e uno da 20.000 euro.

Alla fine, nel suo pacco numero 17 c’erano proprio i 20.000 euro. Una cifra che porta un sorriso, ma che resta sospesa a metà tra soddisfazione e sogni ancora da inseguire. Non abbastanza per rivoluzionare la sua vita o mantenere entrambe le promesse, ma comunque un piccolo traguardo da cui ripartire. Un finale che non fa esplodere i fuochi d’artificio, ma lascia nell’aria quella sensazione familiare delle storie vere: quelle in cui non tutto si compie subito, ma qualcosa, dentro, si è già messo in movimento. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, il ‘quoco’ Mauro gioca d’anticipo e trasforma il rischio in salvezza