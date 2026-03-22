Affari Tuoi, il ‘quoco’ Mauro gioca d’anticipo e trasforma il rischio in salvezza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una puntata vivace e piena di sorrisi, quella di Affari Tuoi del 22 marzo, anche se il finale ha lasciato una sensazione più tiepida, come una storia che rallenta proprio sul più bello. A prendersi la scena sono stati un padre e il suo frizzante figlio, una coppia affiatata che, passo dopo passo, è riuscita a conquistare le simpatie del pubblico di Rai 1. Il protagonista è un “quoco”, e no, non si tratta di un errore. È stato lui stesso a raccontarlo a Stefano De Martino, svelando il significato di quel termine così particolare. Dietro quella parola si nasconde un mestiere affascinante, fatto di storia, cultura e tradizioni lontane, che riportano in vita un passato capace ancora di sorprendere.

Chi sono Mauro e Leonardo: cos’è il ‘quoco’

Padre e figlio arrivano dalla Toscana, nel cuore della provincia di Firenze. Mauro è un quoco, e non si tratta affatto di un refuso. “Quoco con la Q”, ha ribadito più volte il conduttore De Martino mentre lo presentava al pubblico di Affari Tuoi, incuriosendo tutti. Dietro quella scelta c’è una storia molto interessante, ed è stato lo stesso Mauro a raccontarla.

“Nel Medioevo la C non si usava, o comunque non siamo riusciti a capirlo fino in fondo. Noi facciamo cucina medievale e ci chiamiamo quochi con la Q.” Un mondo fatto di sapori antichi, che affondano le radici in un’epoca precedente alla scoperta dell’America, quando sulle tavole non c’erano ancora sale, pomodoro, cioccolato e patate. Mauro ha poi dipinto con le parole alcuni piatti simbolo di quel tempo, come il peposo alla fornacina, raccontando che veniva preparato per gli operai durante la costruzione della cupola da parte di Brunelleschi. Di lui si sa anche che è stato soprannominato Mago Merlino e che alla nascita pesava ben 5,7 chili, un dettaglio che oggi sembra quasi riflettersi nella sua presenza imponente, alta e vigorosa.

Al suo fianco, il figlio Leonardo, un ragazzo vivace e pieno di energia, capace di conquistare subito le simpatie del pubblico e dello stesso Stefano De Martino. Nella vita è una guida ambientale, abituato a muoversi tra natura e racconti, proprio come il padre si muove tra storia e tradizione.

La partita del toscano finisce discretamente bene grazie alla scelta del concorrente

La partita di Mauro non è stata particolarmente fortunata, e il percorso si è rivelato più in salita del previsto. Non è riuscito nemmeno a raggiungere il premio di consolazione, che nel frattempo era salito a 6.000 euro. Con più pacchi blu che rossi ancora in gioco, ha scelto di affidarsi alla razionalità, fermandosi prima che il rischio diventasse troppo grande. Così, con lucidità, ha accettato l’offerta da 15.000 euro proposta dal Dottore, una decisione che si è rivelata azzeccata. Nel suo pacco, infatti, si nascondeva l’invenzione del giorno di Herbert Ballerina.

Eppure la storia non si è chiusa lì. Il Dottore ha voluto continuare a giocare ancora un po’, portando Mauro alla Regione Fortunata. A questo gioco, il quoco avrebbe perso. Una conclusione che rende ancora più preziosa la scelta fatta poco prima, quasi come se, tra intuito e ragione, Mauro fosse riuscito a leggere in anticipo il finale della sua avventura. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, Sergio si ferma al momento giusto: ‘era meglio che andavi alla Ruota della Fortuna’