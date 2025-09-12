Affari Tuoi, sbancano alla Regione Fortunata: la prima grande vincita stagionale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Valle d’Aosta è stata la regione protagonista della puntata del 12 settembre di Affari tuoi. Una puntata, questa, che sembrava essere condannata a finire in malo modo. E invece la dea bendata ha permesso al concorrente Mattia di entrare nella storia di questa longeva trasmissione, sbancando alla Regione Fortunata.

Chi è il concorrente che ha sbancato Affari Tuoi il 12 settembre 2025?

Mattia viene da Nus e fa il carpentiere proprio come il fratello e il padre. L’uomo ha una grande passione per le mucche. Insieme a un amico ne alleva due, di nome Tigress e Roseau. Al fianco di Mattia c’era il fratello Simone, che ha avuto modo di celebrare il gran finale che la fortuna ha riservato al valdostano.

L’avventura dei due fratelli di Nus è cominciata con il numero 15, che poi nel corso della puntata è stato sostituito da un altro pacco. Purtroppo i primi sei tiri si sono rivelati a dir poco sfortunati, perché il concorrente ha eliminato i montepremi più alti messi a disposizione dal programma. Alla prima chiamata il dottore ha proposto il cambio del pacco, ma Mattia ha rifiutato.

Successivamente, dopo altri quattro tiri, il dottore ha affidato alle carte la sorte del carpentiere valdostano. Tra Offerta e Cambio, il concorrente ha pescato l’Offerta, ottenendo un assegno di 10 mila euro, che è stato subito tritato.

Mattia cambia il pacco, perde tutto e va alla Regione Fortunata: la vincita e la reazione finale



Andando avanti, il tabellone si è riequilibrato e Mattia ha accettato di cambiare pacco, scegliendo il numero 3. Pochi attimi dopo, il concorrente ha scoperto che nel precedente pacco, il numero 15, c’erano 500 euro. Purtroppo, (o per fortuna), nemmeno nel 3 c’era un pacco rosso.

Quando la situazione è precipitata, il valdostano è andato alla Regione Fortunata. Partendo dalla seconda scelta, che era la Campania, Mattia ha perso la possibilità di vincere 50.000 euro. La prima scelta, quella da 100.000 euro, è stata la Puglia. Dopo la pubblicità è arrivato il responso finale: la Regione Fortunata era la Puglia! Vinti 100.000 euro in gettoni d’oro. Si tratta della vincita più alta finora conseguita in questa nuova stagione di Affari tuoi. La reazione di Mattia è stata a dir poco esplosiva. Il concorrente ha esultato prendendo in braccio Gennarino, che gli ha portato una gran fortuna.