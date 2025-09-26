Affari tuoi, Roberto commosso per la storia sul fratellino: Herbert e pubblico indignati per la mossa finale del Dottore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La puntata del 26 settembre di Affari tuoi ha portato sotto i riflettori un altro concorrente che ha lasciato il segno: Roberto, arrivato dal Friuli Venezia Giulia con la sua sensibilità e il suo cuore grande. Nella precedente puntata, Stefano De Martino ha salutato Pasquale Pasqualone (qui per scoprire come è andata la sua partita). Dietro al suo sorriso si nasconde una storia familiare intensa, che ha commosso il pubblico e il conduttore napoletano. A spezzare la tensione, come ormai consuetudine, ci ha pensato Herbert Ballerina, pronto a regalare leggerezza con la sua ironia oltre che con il suo particolare commento finale.

Roberto, il fratello diventato padre: la storia commovente

Roberto è conosciuto da molti come “Sandy Marton”, soprannome nato per la sua somiglianza con l’artista croato. Vive a Tiezzo, una piccola frazione di Azzano Decimo, e lavora come cameriere in un hotel. Cresciuto in una famiglia numerosa, ha dovuto affrontare presto una responsabilità enorme: quella di occuparsi del fratello minore Cristian, diventandogli al tempo stesso guida, amico e punto di riferimento.

“Ormai tanti anni fa papà è andato in un posto più bello e mi ha lasciato questo ragazzo che era in un’età un po’ critica. Neanche io ero grande, ma ho cercato di insegnargli il rispetto, l’educazione e i valori che papà ci aveva trasmesso”, ha confidato con emozione. La sua storia non è fatta solo di sacrifici: Roberto porta con sé anche la passione per il ballo, coltivata sulle riviere romagnole.

L’ironia di De Martino e Herbert Ballerina

“Ho notato un refuso”, ha scherzato De Martino vedendo Herbert Ballerina, già ospite della serata precedente per sorprendere Pasquale Pasqualone. Con la sua ironia, il comico ha spiegato: “Ho perso il treno”, prendendo posto nel pacco del Friuli Venezia Giulia e strappando un sorriso al pubblico.

Una partita tra emozioni e colpi di scena

I primi tiri di Roberto hanno lasciato intravedere buone possibilità, anche se la speranza di conquistare i 300.000 euro è svanita ben presto. Alla prima telefonata, il Dottore gli ha offerto il cambio e il concorrente ha rinunciato al numero 12 per prendere l’11. Scelta fortunata a metà, perché il pacco lasciato valeva appena 100 euro.

Le offerte non sono mancate, compresa una da 15.000 euro che il fratello ha tritato tra le risate del pubblico. Roberto, però, ha continuato a rifiutare, deciso a portare avanti il gioco. Intanto ha aperto il cuore raccontando un altro pezzo della sua vita: “Seguo questo programma da tanti anni e ho provato infinite volte a capire cosa pensa il Dottore. Sono tornato a vivere con mia mamma dopo molto tempo e con lei passo le serate davanti alla televisione. Lei indovina sempre, io molto meno”.

Come è finita l’avventura di Roberto ad Affari tuoi

Colpo dopo colpo, la sorte non gli ha sorriso: sono usciti i premi più alti, compreso il temuto Pacco Nero da 75.000 euro. Alla fine Roberto si è trovato con due possibilità, 20 euro e 10.000 euro. Il Dottore gli ha offerto il cambio, e il concorrente ha sostituito l’11 con il 16. Ma il destino ha voluto diversamente: il pacco scelto custodiva solo 20 euro.

“Che bastardo il Dottore… è una cosa vergognosa”, ha commentato con indignazione Herbert Ballerina.