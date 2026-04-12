Affari Tuoi, Nadia racconta del suo parto e si commuove: finale che lascia senza fiato

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Nadia e Stefania, due sorelle del Trentino-Alto Adige, hanno sfidato il Dottore nella puntata del 12 aprile di Affari Tuoi. Molto somiglianti, ma non gemelle, si sono presentate unite, complici, quasi come se parlassero con una sola voce. Nadia viene da Terlano e, nella vita, è ostetrica e consulente in allattamento. Proprio sul finire della puntata, ha condiviso un aneddoto intimo e potente legato ai suoi due parti: è mamma di due bambine, e il suo racconto ha acceso nello studio un’emozione palpabile. Infine, un finale da ‘rosso’, che l’ha portata ad intascare una cifra piuttosto consistente.

La partita di Nadia ad Affari Tuoi

La partita di Nadia è iniziata con in mano il numero 4. Ha effettuato ben due cambi: nel primo ha trovato la Ballerina, mentre nel secondo una vincita sicura. Ha saputo muoversi con lucidità, quasi seguendo un filo invisibile, eliminando soprattutto pacchi blu e costruendo, passo dopo passo, un percorso solido. È arrivata in finale con tre pacchi rossi, con la promessa concreta di una vincita importante.

La rivelazione sul suo parto che ha commosso la concorrente

Rimasta con 20.000 euro da una parte e 100.000 euro dall’altra, si è trovata davanti all’ultima offerta del Dottore: 50.000 euro. Nadia ha riflettuto in lungo e in largo, poi ha capitolato: assegno accettato. Poco prima, però, si è lasciata andare a un racconto che ha toccato tutti. Quei pacchi rimasti in gioco non erano solo numeri, bensì le date di nascita delle sue bambine. “Sono l’amore della mia vita”, ha detto con voce piena. Ha raccontato che entrambe sono nate in casa, sul divano: “È stata un’esperienza meravigliosa”.

Alla fine ha scelto la sicurezza dei 50.000 euro. Ma dentro il suo pacco si nascondevano 100.000 euro. Una beffa? Forse. Ma anche la prova che, a volte, il valore più grande è già tutto nelle storie che portiamo con noi. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, Alberto ed Eleonora ribaltano tutto sul filo di lana: la vincita alla Regione Fortunata