Affari Tuoi, Alberto ed Eleonora ribaltano tutto sul filo di lana: la vincita alla Regione Fortunata

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Era iniziata con il piede sbagliato l’ultima puntata di Alberto, dall’Emilia-Romagna. L’uomo, che Stefano De Martino ha definito di bell’aspetto, ha portato con sé in studio la moglie, la quale ha saputo sorridere con leggerezza alle tante battute fatte sul marito nei giorni precedenti. La loro partita si è rivelata fin da subito in salita, quasi come se il destino avesse deciso di metterli alla prova: nessun jackpot, una sequenza insistente di pacchi blu a ogni chiamata, e quella sensazione crescente che tutto fosse già scritto. Eppure, proprio sul finale, è accaduto ciò che nessuno si aspettava.

Chi è Alberto della puntata del 9 aprile di Affari Tuoi

Alberto viene da Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, ed è il secondo di tre figli maschi. “Mia mamma, poverina, santa donna, con tre maschi… impegnativi”, ha raccontato con un sorriso che mescola affetto e ironia. Ha 38 anni e lavora come agente di commercio, vendendo abbigliamento da lavoro e materiale antinfortunistico. Accanto a lui, Eleonora, sua moglie, entrata in studio con spirito giocoso, divertita dalle recenti battute sul fascino del marito. Sono sposati da 7 anni, dopo ben 14 anni di fidanzamento, una storia lunga e solida, costruita passo dopo passo. “Siete troppo belli, non va bene”, ha scherzato Stefano De Martino. A rendere il loro legame ancora più speciale c’è la loro bambina, Angelica, di circa un anno e mezzo.

La Regione Fortunata premia la coppia dell’Emilia-Romagna

Quella del 9 aprile non è stata una partita promettente. Alberto ed Eleonora hanno eliminato soprattutto pacchi rossi, come se la fortuna si divertisse a sfuggire proprio nel momento più delicato. Poi, all’improvviso, la svolta. L’invenzione del giorno di Herbert li ha condotti alla Regione Fortunata.



Eleonora ha puntato sulla Liguria, inseguendo i 100.000 euro, mentre Alberto ha scelto il Molise, fermandosi a 50.000 euro. La produzione ha lasciato entrambe le regioni intatte, alimentando un’attesa vibrante e promettendo una vincita certa.

Ma ancora una volta, l’intuizione di Eleonora non si è rivelata esatta. La Regione Fortunata era il Molise. In quel momento, però, non c’è stato spazio per la delusione, solo per la gioia. La coppia ha festeggiato con entusiasmo una vincita di 50.000 euro, trasformando una partita partita in salita in un finale bellissimo, esattamente come loro due. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, Alessia fredda e spietata ma il gioco le si ritorce contro: rifiuta 80.000 euro e ne trova 30.000