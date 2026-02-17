Affari Tuoi: ‘meglio un rimorso che un rimpianto’, Sara rifiuta ricco assegno e viene beffata sul finale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le sorprese nel teatro delle regioni non finiscono mai. Dopo l’incredibile avventura di Elisa, che ha lasciato il pubblico di Affari Tuoi a bocca aperta con la sua mossa finale (qui per scoprire che cosa è accaduto), è stata un’altra donna a movimentare le acque: Sara, la spumeggiante rappresentante della Toscana. La sua filosofia di vita è chiara e dichiarata: vivere senza rimpianti. Proprio per questo, nelle battute finali, Sara ha trovato il coraggio di sfidare la sorte rifiutando un ricchissimo assegno, con la speranza di sbancare il celebre game show di Rai 1.

Una coppia agli antipodi: chi sono Sara e Cristian

Sara, rappresentante commerciale di San Giuliano Terme (Pisa), è approdata in studio accompagnata dal fidanzato Cristian, agente di polizia locale a cui è legata da quattro anni. Se lui rappresenta l’anima equilibrata, prudente e razionale della coppia, lei è il fuoco puro: “Sara è spericolata, le piace giocare e rischiare”, l’ha descritta il conduttore Stefano De Martino. Nonostante i due stiano ristrutturando casa – un progetto che solitamente invita alla cautela – l’indole audace della concorrente toscana ha avuto il sopravvento su ogni calcolo economico.

Il coraggio di tritare 60.000 euro

La partita è stata un susseguirsi di emozioni, tra cambi di pacco strategici e offerte dai 36.000 fino ai 60.000 euro. Davanti al bivio più drammatico della serata – un “dentro o fuori” tra il baratro dei 100 euro e il sogno dei 200.000 euro – Sara ha preso la decisione più estrema: ha incaricato Cristian di tritare l’assegno da 60.000 euro!

Il verdetto amaro: come è finita la puntata del 17 febbraio di Affari Tuoi

Sara ha scelto di seguire quello che considera il miglior mantra possibile: meglio un rimorso che un rimpianto. L’idea di tormentarsi con un eterno “e se avessi…” le faceva più paura della sconfitta. Purtroppo, però, questa volta il coraggio non è stato premiato dalla fortuna: nel suo pacco si nascondevano infatti solo 100 euro. Un finale dolceamaro per una delle concorrenti più coraggiose della stagione.