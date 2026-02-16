Affari Tuoi, Elisa sciocca Stefano De Martino: chiede poco, viene accontentata e poi parla di lapsus (VIDEO)

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una partita a dir poco surreale quella di Affari Tuoi del 16 febbraio. La concorrente, soprannominata “Cavallo Pazzo”, ha rischiato di far perdere la pazienza a Stefano De Martino e di lasciare senza parole il pubblico con la sua mossa finale. Elisa, concorrente romana accompagnata dalla madre, non è certo passata inosservata. La sua avventura nel game show dei pacchi di Rai 1 si è conclusa in modo bizzarro, sollevando numerose reazioni sui social.

Chi è Elisa, la concorrente di Affari Tuoi del 16 febbraio

Romana, quindi idealmente “in casa”, Elisa lavora in ospedale occupandosi di logistica ed è madre di due figli. Al suo fianco, in quella che si sarebbe rivelata una puntata fuori dagli schemi, c’era la mamma Carla, nonna affettuosa e punto di riferimento solido per la figlia.

La partita ‘bizzarra’ che ha fatto quasi arrabbiare Stefano De Martino

La concorrente aveva iniziato la partita con il pacco numero 2, salvo poi decidere di cambiarlo nel corso della puntata. Una scelta che si è rivelata clamorosa: proprio nel numero 2 erano custoditi 300.000 euro. Rimasta con 50 euro da un lato e il Pacco Nero dall’altro, Elisa ha spiazzato tutti chiedendo al Dottore una cifra sorprendentemente bassa. Pur dichiarandosi convinta di avere 200.000 euro nel Pacco Nero, ha chiesto appena 18.000 euro. Come previsto dal regolamento, qualora il Dottore acconsentisse alla richiesta del concorrente, l’offerta verrebbe accettata automaticamente. E così è accaduto.

La cifra contenuta ha colto di sorpresa Stefano De Martino, visibilmente disorientato. «Ma come ti è venuto in mente? Non ho parole», ha continuato a ripetere il conduttore. La concorrente si è giustificata parlando di un errore: «Mi sono sbagliata. Ho detto 18 anziché 180. Un errore di numeri».

A quanto dichiarato, l’assegno sarebbe stato frutto di un lapsus. In precedenza Elisa aveva sempre richiesto 200 mila euro e, nell’ultima fase, 180 mila. Nel momento decisivo, però, osservando il numero del suo pacco, ha pronunciato “18”. Il Dottore ha colto l’occasione senza esitazioni. Per Elisa, almeno, un epilogo meno amaro del previsto: nel Pacco Nero c’erano soltanto 75 euro.

Nel frattempo, sui social, molti telespettatori hanno espresso stupore e perplessità per la gestione della partita. «Mai vista una cosa del genere», ha commentato una spettatrice. «Ha proprio detto "almeno 18k sono sicuri", quale lapsus», ha scritto un utente su X. E ancora: «Strana partita ma da ricordare»; «Abbiamo assegnato il premio concorrente più stupida dell'anno». «Ha proprio detto "almeno 18k sono sicuri" quale lapsus». Commenti accesi che confermano quanto la puntata abbia lasciato il segno.