Affari tuoi, Martina da Torino ascolta l’istinto e si ferma prima di perdere tutto: quanto ha accettato

Protagonista della puntata del 22 giugno 2025 di Affari tuoi, è stata la regione Piemonte con Martina. La donna ha disputato una partita piena di alti e bassi. Alla fine, tra mille incertezze, ha scelto di ascoltare il suo istinto e non quello del partner.

Puntata 22 giugno 2025 Affari tuoi: chi sono Martina e Maurizio

Martina viene da Torino ed è un’insegnante di sostegno da un paio di anni. Ha sempre lavorato nel mondo dell’istruzione, infatti la concorrente è stata anche un’educatrice di asilo nido. Ha tante passioni, tra cui il ballo latinoamericano e i viaggi. ‘Cerco di ritagliarmi del tempo. Conciliare le cose, conciliare lavoro e passioni’, ha dichiarato Martina.

La rivelazione di Stefano De Martino sulla coppia

Stefano De Martino ha rivelato al pubblico che la donna ha conosciuto il suo amore attraverso il ballo. Ed è stato proprio lui ad affiancarla in questa irripetibile avventura di Affari tuoi, Maurizio. I due si sono incontrati in discoteca e, spronato dall’amico, Maurizio le si è avvicinato per invitarla a ballare. Martina ha accettato e da quel momento in poi stanno insieme.

L’istinto di Martina: ecco quanto ha ‘accettato ‘guadagnato’ ad Affari tuoi

Sin dal principio, il pacco 5 è finito tra le mani della torinese, che poco più avanti lo ha cambiato scegliendo il numero 11. Nel corso della puntata, Martina ha declinato le offerte da 30.000, da 15.000 e da 10.000 euro. E poi è arrivata a cambiare un’altra volta il suo pacco, lasciando l’11 per il 4.

Quando era ormai rimasta con due pacchi blu e uno rosso da 100.000 euro, Martina ha deciso di non sfidare più la sorte, accettando l’assegno del Dottore da 18.000 euro. Maurizio, invece, sarebbe andato avanti con il gioco, ma per fortuna la concorrente ha dato reta al suo stesso istinto. La scelta di Martina, infatti, si è rivelata propizia, perché non aveva un pacco rosso, bensì 50 euro! Leggi anche: Morta ex pacchista di Affari tuoi: l’annuncio del marito