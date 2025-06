Affari tuoi, Marina si ferma ad un passo dal precipizio e Stefano De Martino scherza su suo marito

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Protagonista della puntata del 15 giugno 2025 di Affari tuoi, la Basilicata con Marina e la sorella Roberta. La concorrente aveva un obiettivo ben preciso, in merito all’eventuale vincita. La sua avventura è partita in modo equilibrato, per poi diventare sempre più ansiogena. I telespettatori sono rimasti con il naso incollato davanti alla tv, in attesa di scoprire il finale riservato a Marina.

Affari tuoi, puntata 15 giugno 2025: l’obiettivo di Marina in merito all’eventuale vincita

Marina viene da Rionero in Vulture, Potenza (Basilicata). Ha portato con sé una delle sue tre sorelle, Roberta, la quale è SOD Specialist in un’azienda che si occupa di elettronica di consumo. Attualmente vive a Bologna. La protagonista Marina, invece, lavora in un’ottica. Ed è stato proprio grazie ad un paio di occhiali che ha conosciuto Michele, suo marito. Stefano De Martino non si è lasciato sfuggire l’occasione di fare una battuta: Michele è entrato nell’ottica di voler conoscere qualcuno. È stato amore a prima vista. C’è qualcuno che dice sia una montatura, questa storia. Invece no’.

L’obiettivo di Marina era quello di dividere l’eventuale vincita con le sue sorelle.

Marina cambia pacco

Il pacco finito fra le mani di Marina è stato il 10. La partita è iniziata in maniera abbastanza equilibrata, non a caso la prima offerta del Dottore è stata alta: 33.000 euro. Dopo aver tritato l’assegno, alla seconda telefonata, Marina ha respinto il cambio, tenendosi il numero 10. Andando avanti, sono stati scartati tre pacchi con il montepremi più alto. ”Io una tripletta peggiore non me la ricordo”, ha detto Stefano De Martino dopo che sono sfumati anche i 300.000 euro. Ad un certo punto, la lucana ha optato per il cambio del pacco, lasciando andare il numero 10 con all’interno 15.000 euro.

Come è andata a finire questa partita di Affari tuoi

A fine gioco, Marina si è ritrovata con due possibilità: tornare a casa con 30.000 euro oppure soltanto con 200 euro. Il Dottore ha fatto decidere alle carte il destino della concorrente lucana, la quale è riuscita a trovare l’offerta. Davanti ad un assegno di 15.000 euro, Marina ha deciso di capitolare perché non le andava di tornare a casa a mani vuote. ”Almeno il regalo a Samuel riesco a farlo”, ha detto la donna, riferendosi al nipotino di otto anni, che le ha chiesto il 5% dell’eventuale vincita. Ed ha fatto benissimo a fermarsi ad un passo dal precipizio, perché all’interno del suo pacco aveva la cifra più bassa.