Affari tuoi, la partita di Maia si conclude con soldi sicuri ma lei prende una decisione inaspettata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo 24 giornate di paziente attesa, è arrivato il momento di Maia ad Affari tuoi. Soltanto 24 ore si è conclusa la fortunata avventura di Alessia. Tornando a Maia, la sua è stata una strana partita, con il Dottore che le ha chiesto di fare numerosi tiri, oltre a farle delle offerte basse. A fine puntata, la ragazza si è ritrovata con i cosiddetti ‘soldi sicuri’, ma ha fatto una mossa inaspettata…

Affari tuoi puntata 14 giugno 2025: Maia confusa sulla sua carriera

Maia viene da Sestri Levante, Liguria, ed è un’appassionata di arte e moda. Ha frequentato il liceo artistico e poi ha studiato Fashion Design. Tra i suoi sogni di carriera, la ragazza ha detto di avere le idee un po’ confuse. Al momento lavora come hostess presso eventi, fiere, ed è anche fotomodella. Ad accompagnarla in quest’avventura ad Affari tuoi è stata l’amata nonna Giusi. La signora, attualmente in pensione, ha lavorato nell’ambito della maglieria. Ha due nipoti femmine, ossia Maia e la sorella di quest’ultima.

La fortuna ‘bacia’ Maia

La fortuna ha bussato subito alla porta di Maia, la quale ha pescato dalla ruota il pacco numero 13 e se l’è tenuto fino alla fine. La specialità del giorno è stata la panissa, ossia polpettine di ceci. I primi sei tiri sono andati abbastanza bene, portando la concorrente a respingere il primo assegno da 24.000 euro. Andando avanti, il Dottore ha abbassato l’offerta a 10.000 fronte di 5 tiri. Maia e la nonna hanno proseguito.

Soldi sicuri, ma la concorrente fa una mossa inaspettata

Successivamente, il Dottore ha provato a tentare la concorrente con gli assegni da 18.000, e due cambi, ma niente di tutto ciò ha fatto capitolare Maia. Alla fine, si è ritrovata con i cosiddetti ‘soldi sicuri’. Tra 20.000 e 50.000 euro, la ligure ha deciso di accettare l’ultima offerta da 35.000 euro. Peccato… perché nel suo pacco numero 13 vi erano i 50 mila euro! Ad ogni modo, la ragazza della Liguria si è mostrata ugualmente felice per come sia andata a finire la sua partita.